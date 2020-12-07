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3犬遭困陷阱1死2傷 動保團體：電影動物墳場真實上演

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

台灣動物緊急救援小組11月底才獲報在高雄六龜諦願寺附近，有隻流浪犬遭山豬吊扯爛腿傷重死亡，昨天又接獲通報，在同地附近發現有2隻流浪犬分別遭捕獸夾夾傷，白骨外露，救援人員將2隻傷犬救回動物醫院急救。附近民眾反映，多次在暗夜聽到淒厲的動物慘叫聲，「好像慘死的動物怨靈在怒吼」。動保人士說，難道驚悚電影「動物墳場」在高雄真實上演了嗎？

高雄市動物保護處表示，多年來在捕獸夾的查核方面不遺餘力，已結合在地警察、民間動物保護團體等進行搜山尋找捕獸夾活動，目的為了減少後續動物受到傷害。動保處會更加強捕獸夾山豬吊的查核，保障偏鄉地區犬貓的生活環境安全。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，高雄山區恐怖陷阱猖獗，動保處與許多愛心志工多次到山區巡查並移除陷阱，但仍存在許多捕獸夾與山豬吊；呼籲加強宣導合併提高罰責，才能有效嚇阻並改善山區陷阱猖獗的問題。

救援小組上月底才在高雄六龜諦願寺附近的產業道路，發現一隻左前腿遭山豬吊扯爛，傷重不治的流浪犬，將牠帶回火化；沒想到事隔不到2周，昨天又接獲通報，在同地點前後不到200公尺內，又發現2隻流浪犬，遭捕獸夾斷掌，奄奄一息。大隊長倪兆成、志工團隊與隨行獸醫師，到現場搶救。

小組在現場先發現一隻左後腳還掛著捕獸夾的黃狗，獸醫師用吹箭麻醉後，發現牠的左前及左後腳掌都遭捕獸夾夾傷，其中左後腳掌已被夾斷，白骨外露，傷勢十分嚴重。又在附近發現另一隻右前腳也遭捕獸夾夾傷的黑狗，所幸傷勢較輕。

倪京台表示，無論是捕獸夾或山豬吊，對動物的殺傷力都非常巨大，通常動物採踏到這類陷阱後，愈用力掙扎，傷勢愈重，往往造成動物整支腳被扯斷。台灣動物緊急救援小組呼籲，使用任何陷阱傷害動物，都違反動物保護法，最高可處兩年有期徒刑及最高200萬元罰金。

動保處長葉坤松呼籲民眾踴躍檢舉，提供事證如有看到非法使用獸鋏或山豬吊情形，向動保處檢舉，如經查證屬實開罰，依高雄市檢舉動物保護法案件獎勵辦法相關規定，可依實收罰鍰金額的20%做為檢舉獎金，請市民一起防獸鋏及山豬吊。

台灣動物緊急救援小組在高雄六龜諦願寺附近，發現有流浪犬遭捕獸夾夾傷。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組在高雄六龜諦願寺附近，發現有流浪犬遭捕獸夾夾傷。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組在高雄六龜諦願寺附近，發現有流浪犬遭捕獸夾夾傷。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組在高雄六龜諦願寺附近，發現有流浪犬遭捕獸夾夾傷。圖／台灣動物緊急救援小組提供

獸醫師 流浪犬 六龜

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