加里山女登山客腳受傷無法走 15人上山救出送醫

熱門登山路線苗栗縣南庄鄉加里山12月5日、6日假日，接連發生3件登山客意外，昨天一對夫妻下午2點31分求助，女登山客腳部韌帶受傷，無法行走下山，縣府消防局及民間團體2梯次、15人上山救援，深夜將她救出送醫。

苗栗縣政府消防局南庄分隊6日下午2點時31分接獲報案，女登山客在加里山杜鵑嶺13號樁附近腳部韌帶受傷，已無法自行下山，南庄分隊小隊長林家正接報後整裝集結，4名警消、3名義消上山，並由值班人員引導登山客停留在13號樁等待救援，第二梯次8名民間救難單位人員下午4點40分出發。

救難人員在13號往14號樁發現女登山客，經評估她腳部韌帶拉傷，給予糧食補給及救護固定並稍作休息，與第二梯次會合後，合力搬運下山，深夜11點多協助登山客返回二坪登山口，並送醫治療。