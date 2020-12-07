馬公資源回收場車棚 清晨火警4車毀損

澎湖馬公市公所所屬一處資源回收場停車棚，今天清晨發生火警，消防人員歷時近1個小時撲滅，雖未傳出人員傷亡，但有2部資源回收車、1輛吊桿車和1部機車受損，起火原因由警消調查。

澎湖消防局今天清晨5時10分接獲民眾報案，位於馬公市西文里一處停車場發生火警，由副大隊長陳永春率隊，出動包括馬公與澎南分隊的6部消防車與15人前往灌救，由於火場道路狹窄，消防車只有沿線接水路灌救，所幸火勢在6時8分撲滅，未波及四周堆滿的資源回收物。

警消初步清查發現失火的停車場為馬公市公所所有，內部停放有2輛資源回收車、1輛吊桿車和1部吳姓車主的機車，其中停在中間的吊桿車幾乎全毀，研判是起火點，2輛資源回收車和機車被火勢波及，真正起火原因由警消調查中。