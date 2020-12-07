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影／國道遶境！ 警喜迎雲林西螺媽祖南巡求平安
另類媽祖國道遶境！雲林縣西螺鎮廣福宮老大媽南巡，昨一早遶境國道公路警察局第四、第八大隊及各分隊辦公廳舍，晚間圓滿落幕，國道警員紛紛設香案祭拜，祈求媽祖庇佑出勤平安。
雲林縣西螺鎮廣福宮媽祖鑾轎，由多輛吉普車為前導車，還有大貨車懸掛有「媽祖駕道 福佑國道」紅色布條，昨一整天繞經國道四隊隊部、雲林斗南、台南新營、台南新市分隊及國道八隊隊部、雲林古坑、台南白河、善化分隊。
國道警方除備妥香案鮮花、素果在辦公廳前迎接，也人手一炷香祭拜，過程虔誠。遶境範圍還涵蓋國道關廟、古坑服務區，不少旅客目睹這難得鏡頭，都相當好奇。
一名國道四隊警員說，國道警員執勤風險高，得承受許多外界難以想像的壓力，2018年4月23日新市分隊2名同仁在國道麻豆路段執勤時，遭打瞌睡來車迎面撞及當場殉職，迄今是同仁最大的痛，希望藉由這次廟會遶境，祈求執勤平安，也籲請用路人遵守交通，保護自己也保護他人。
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