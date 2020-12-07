影／國道遶境！ 警喜迎雲林西螺媽祖南巡求平安

「每次一有山難新聞事件，底下的酸民留言經常讓我感到不可思議。」經營登山粉絲專頁的「城市山人」說，其實他過去經營臉書粉絲頁或部落格的想法很簡單，上傳漂亮的山景照片啦、紀錄登山健行的點點滴滴啦，直到近年登山活動以風行草偃的態勢迅速大眾化後，隨之而來的山難事件也屢登新聞版面，「但是底下的留言常讓我不解，一個國力強盛的國家，怎麼會在山難事件發生後，不僅沒有提供任何教育意義，反而大罵那些自私自利的登山客。」

2020-12-07 09:53