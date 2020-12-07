有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

行天宮資料照。 圖片來源／聯合報系

歲末年終許多宮廟舉辦遶境，但宮廟活動伴隨的鞭炮易引起噪音和火警的疑慮。有人提到台北市的行天宮，6年前開始全面禁香，也沒有吵人的陣頭，每次去那邊都感到很安靜舒適，盛讚行天宮是台灣宮廟的典範。

近來的宮廟活動特別多，上周六高雄一名8歲女童隨父親到台南參加進香團，因車上柱香未完全熄滅引燃鞭炮造成火燒車，不幸葬身火海；而台北艋舺青山宮也於上周末進行遶境，適逢165周年團體特別多，整晚鞭炮聲震耳欲聾，吵得許多民眾打爆1999專線，累積高達123件噪音投訴案。

一名網友在PTT表示，看到南部女童參加進香團被燒死，還有北部宮廟噪音吵死人，突然發現台北行天宮很棒，沒有陣頭、供品、線香和金紙，環境整潔舒適，每次去還是滿滿的人，沒有一般宮廟的紛擾雜亂，他稱行天宮是宮廟界的唯一清流，並問有沒有其他宮廟也像這樣高水準。

其他網友也齊讚行天宮：「行天宮是台灣傳統文化的未來」、「真的是水準高的宮廟」、「還有圖書館，辦證不用錢，有冷氣吹」、「裡面超安靜，進去都自然放低音量」、「這種才是值得尋找心靈寄託的宮廟」、「龍頭不需要這些繁文縟節」，另外有人補充：「純佛教的寺廟道場也沒有陣頭金紙這些東西」。

行天宮為落實環保，於2014年8月頒布「禁香令」，全面取消香爐與供桌，鼓勵「以道德心香取代線香」、「以虔誠心取代供品」。台北另一知名廟宇龍山寺也跟進，今年3月正式禁止燒香，停止提供香客免費香枝，遊客入寺參拜也不可以自行攜帶香枝，要求信眾以心香代替線香。