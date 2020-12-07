遶境逾時、傳火警艋舺青山王撤行程 7點29分入廟安座

一年一度「艋舺青山王遶境」昨天邁入最後一天，但隊伍末端的主轎直到今晨7時仍未入廟，行經最後一哩路時，一處紅壇後方民宅頂樓還傳出火警，爐主見狀立刻到主轎前下跪邊哭邊道歉，並要求眾人「別再放鞭炮了！」遶境隊伍隨後取消後續行程，直接抄近路返回青山宮，上午7時29分順利入廟安座。

165周年艋舺青山靈安尊王遶境原訂12月4、5日夜訪，6日正日遶境，但直至今晨7時，位於隊伍末端的青山王主轎才行經台北市萬華區環河南路沿線。

原本預計要沿環河南路往北走，到康定路口時向南轉，直至貴陽街向西轉，才返回青山宮入廟安座；但青山王主轎行經環河南路二段67號時，一處紅壇後方一棟7層樓建築樓頂突然冒出黑煙，引來大批警消前往撲救。

值東爐主林麗華見狀淚崩，向轎班人員大喊「王爺生氣了，不要再吵了啦！」隨後對著青山王神轎下跪道歉、祈求原諒，並要求眾人「不要再放鞭炮了！」廟方事後決議取消後續行程，直接轉入長沙街二段回宮，提早於上午7時29分入廟安座。