快訊

海自咖哩決戰空自炸雞！日本自衛隊自豪「料理東西軍」

19歲女家中早產 嬰沒哭「以為死胎」阿公竟丟進前鎮河

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遶境逾時、傳火警艋舺青山王撤行程 7點29分入廟安座

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

一年一度「艋舺青山王遶境」昨天邁入最後一天，但隊伍末端的主轎直到今晨7時仍未入廟，行經最後一哩路時，一處紅壇後方民宅頂樓還傳出火警，爐主見狀立刻到主轎前下跪邊哭邊道歉，並要求眾人「別再放鞭炮了！」遶境隊伍隨後取消後續行程，直接抄近路返回青山宮，上午7時29分順利入廟安座。

165周年艋舺青山靈安尊王遶境原訂12月4、5日夜訪，6日正日遶境，但直至今晨7時，位於隊伍末端的青山王主轎才行經台北市萬華區環河南路沿線。

原本預計要沿環河南路往北走，到康定路口時向南轉，直至貴陽街向西轉，才返回青山宮入廟安座；但青山王主轎行經環河南路二段67號時，一處紅壇後方一棟7層樓建築樓頂突然冒出黑煙，引來大批警消前往撲救。

值東爐主林麗華見狀淚崩，向轎班人員大喊「王爺生氣了，不要再吵了啦！」隨後對著青山王神轎下跪道歉、祈求原諒，並要求眾人「不要再放鞭炮了！」廟方事後決議取消後續行程，直接轉入長沙街二段回宮，提早於上午7時29分入廟安座。

台北市消防局今天上午6時51分獲報，指環河南路二段一棟民宅頂樓冒出黑煙，警消獲報後立即派出14輛水箱車、2輛雲梯車、2輛特種車、3輛救護車及61名消防員到場撲救，火勢約20分鐘即撲滅，目前無法判斷起火原因是否與燃放炮竹有關，仍需進一步釐清。

廟方事後決議取消後續行程，直接轉入長沙街二段回宮，提早於上午7時29分入廟安座。圖／讀者提供
廟方事後決議取消後續行程，直接轉入長沙街二段回宮，提早於上午7時29分入廟安座。圖／讀者提供

遶境 艋舺 北市 青山宮

延伸閱讀

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

屏東縣里港廟會遶境放鞭炮擾民 警、消依法開罰

8歲女童不幸葬身遶境火燒車 進香團廟方今前往慰問

青山宮遶境放鞭炮逾百件陳情 警消加強攔查

相關新聞

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

一年一度「艋舺青山王遶境」昨天邁入最後一日，但遶境隊伍至今晨7時尚未全數入廟，主轎行經台北市環河南路二段一處紅壇時，還引...

19歲女家中廁所早產 嬰沒哭疑死胎阿公竟丟運河

高雄驚傳死胎被丟棄在河裡！一名19歲女子疑似未婚懷孕8個多月，昨天在家裡生產後，女子的父親見狀涉裝入塑膠袋內，帶去前鎮區...

加里山女登山客腳受傷無法走 15人上山救出送醫

熱門登山路線苗栗縣南庄鄉加里山12月5日、6日假日，接連發生3件登山客意外，昨天一對夫妻下午2點31分求助，女登山客腳部...

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

歲末年終許多宮廟舉辦遶境，但宮廟活動伴隨的鞭炮易引起噪音和火警的疑慮。有人提到台北市的行天宮，6年前開始全面禁香，也沒有吵人的陣頭，每次去那邊都感到很安靜舒適，盛讚行天宮是台灣宮廟的典範。

15分鐘內高速公路苗栗路段連2起大車事故 3駕駛受傷

高速公路苗栗路段今天凌晨15分鐘內接連發生2件大車事故，先是國道3號一輛貨車衝下邊坡起火，接著國道1號國光客運撞貨櫃車，...

影／梧棲興建中工廠大火 火焰竄升一公里外可見

台中市梧棲區昨天深夜發生工地大火，濃煙和烈焰竄升，一公里外可見，附近居民心驚問「陣仗很大，發生什麼事了？」消防隊員今天凌...

山難如何「自救」？登山專家：談自救其實為時已晚

「每次一有山難新聞事件，底下的酸民留言經常讓我感到不可思議。」經營登山粉絲專頁的「城市山人」說，其實他過去經營臉書粉絲頁或部落格的想法很簡單，上傳漂亮的山景照片啦、紀錄登山健行的點點滴滴啦，直到近年登山活動以風行草偃的態勢迅速大眾化後，隨之而來的山難事件也屢登新聞版面，「但是底下的留言常讓我不解，一個國力強盛的國家，怎麼會在山難事件發生後，不僅沒有提供任何教育意義，反而大罵那些自私自利的登山客。」

台南市東區出現竊嫌闖空門 南警：已展開調查

台南市女網友爆料，她位於台南市東區青年路的個人工作室，本月5日遭一名男子闖空門，被偷走4千多元，她認為錢應該是追不回來了...

3犬遭困陷阱1死2傷 動保團體：電影動物墳場真實上演

台灣動物緊急救援小組11月底才獲報在高雄六龜諦願寺附近，有隻流浪犬遭山豬吊扯爛腿傷重死亡，昨天又接獲通報，在同地附近發現...

影／國道遶境！ 警喜迎雲林西螺媽祖南巡求平安

另類媽祖國道遶境！雲林縣西螺鎮廣福宮老大媽南巡，昨一早遶境國道公路警察局第四、第八大隊及各分隊辦公廳舍，晚間圓滿落幕，國...

遶境逾時、傳火警艋舺青山王撤行程 7點29分入廟安座

一年一度「艋舺青山王遶境」昨天邁入最後一天，但隊伍末端的主轎直到今晨7時仍未入廟，行經最後一哩路時，一處紅壇後方民宅頂樓...

廣角鏡／酒駕彎道失控 自撞電桿身亡

卅八歲呂姓男子前天深夜開車行經桃園蘆竹區一處彎道，疑車速過快轉彎不及，失控自撞路旁電線桿後翻覆，整輛車嚴重變形，呂男夾在...

熱門新聞

車庫遭占找不到人 民宿老闆娘霸氣擋車出遠門

2歲童從苗栗跑5公里到台中大甲 派出所長PO網立刻找到家長

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

警察被虎頭蜂咬 吃下一塊耳朵肉嚇壞眾人

女司機好心提醒別亂換位 搭車老翁一句話嚇得她離職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。