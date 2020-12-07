萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

一年一度「艋舺青山王遶境」昨天邁入最後一日，但遶境隊伍至今晨7時尚未全數入廟，主轎行經台北市環河南路二段一處紅壇時，還引發火警，爐主林麗華因此一度淚崩朝青山王神轎行禮道歉，並要求眾人「鞭炮別再放了！」警消目前已派出61名消防人員到場撲救，確切起火原因仍有待釐清。

艋舺青山王遶境原定12月4至5日夜訪、昨天正日遶境，遶境隊伍尾端至今天上午7時才剛行經環河南路沿線，距終點青山宮仍有最後一哩路，卻在經過一處紅壇時，一陣鞭炮聲過後，壇後一棟7層樓建築物頂樓突然冒出黑煙。

今年值東爐主林麗華見狀立刻到青山王主轎前，邊哭邊求青山王保佑、原諒，並要求現場眾人「鞭炮別再放了！」