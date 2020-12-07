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萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

一年一度「艋舺青山王遶境」昨天邁入最後一日，但遶境隊伍至今晨7時尚未全數入廟，主轎行經台北市環河南路二段一處紅壇時，還引發火警，爐主林麗華因此一度淚崩朝青山王神轎行禮道歉，並要求眾人「鞭炮別再放了！」警消目前已派出61名消防人員到場撲救，確切起火原因仍有待釐清。

艋舺青山王遶境原定12月4至5日夜訪、昨天正日遶境，遶境隊伍尾端至今天上午7時才剛行經環河南路沿線，距終點青山宮仍有最後一哩路，卻在經過一處紅壇時，一陣鞭炮聲過後，壇後一棟7層樓建築物頂樓突然冒出黑煙。

今年值東爐主林麗華見狀立刻到青山王主轎前，邊哭邊求青山王保佑、原諒，並要求現場眾人「鞭炮別再放了！」

台北市消防局表示，上午6時51分接獲民眾報案，指環河南路二段一棟民宅頂樓冒出黑煙，獲報後已立即派出14輛水箱車、2輛雲梯車、2輛特種車、2輛救護車及61名消防員到場撲救，目前無法判斷起火原因是否與燃放炮竹有關，仍需進一步釐清。

台北市環河南路二段一棟7曾樓建築頂樓冒出黑煙。圖／讀者提供
台北市環河南路二段一棟7曾樓建築頂樓冒出黑煙。圖／讀者提供
遶境引發火警，爐主林麗華在主轎前落淚下跪祈求青山王原諒。圖／擷取自臉書專頁「艋舺青山王」
遶境引發火警，爐主林麗華在主轎前落淚下跪祈求青山王原諒。圖／擷取自臉書專頁「艋舺青山王」
台北市環河南路二段一棟7曾樓建築頂樓冒出黑煙。圖／讀者提供
台北市環河南路二段一棟7曾樓建築頂樓冒出黑煙。圖／讀者提供
台北市環河南路二段一棟7曾樓建築頂樓冒出黑煙。圖／讀者提供
台北市環河南路二段一棟7曾樓建築頂樓冒出黑煙。圖／讀者提供
主轎行經台北市環河南路二段一處紅壇時，還引發火警，爐主林麗華因此一度淚崩朝青山王神轎行禮道歉。圖／翻攝自臉書專頁「艋舺青山王」
主轎行經台北市環河南路二段一處紅壇時，還引發火警，爐主林麗華因此一度淚崩朝青山王神轎行禮道歉。圖／翻攝自臉書專頁「艋舺青山王」

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