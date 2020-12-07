聽新聞
test
0:00 / 0:00
15分鐘內高速公路苗栗路段連2起大車事故 3駕駛受傷
高速公路苗栗路段今天凌晨15分鐘內接連發生2件大車事故，先是國道3號一輛貨車衝下邊坡起火，接著國道1號國光客運撞貨櫃車，貨櫃車翻落邊坡，3車駕駛受傷送醫，國光客運車上並沒有乘客，意外原因都由國道警方進一步調查中。
苗栗縣政府消防局今天凌晨1點左右據報，一輛大貨車行經國道3號北上117.3公里竹南鎮路段衝下邊坡起火，消防人車趕到現場，大貨車已全面燃燒，並延燒到附近雜草，駕駛逃出車外，消防隊員出水灌救，不到半個小時將火撲滅，大貨車付之一炬。
第二起事故今天凌晨1點13分發生在國道1號南下122點4公里頭份市路段，國光客運與貨櫃車相撞，導致貨櫃車翻落邊坡，現場碎片散落，貨櫃車駕駛受困車內，消防局用吊掛救出送醫，國光客運當時車內並無乘客，2起事故造成3名駕駛受傷，都沒有生命危險，車禍原因由警方調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言