15分鐘內高速公路苗栗路段連2起大車事故 3駕駛受傷

高速公路苗栗路段今天凌晨15分鐘內接連發生2件大車事故，先是國道3號一輛貨車衝下邊坡起火，接著國道1號國光客運撞貨櫃車，貨櫃車翻落邊坡，3車駕駛受傷送醫，國光客運車上並沒有乘客，意外原因都由國道警方進一步調查中。

苗栗縣政府消防局今天凌晨1點左右據報，一輛大貨車行經國道3號北上117.3公里竹南鎮路段衝下邊坡起火，消防人車趕到現場，大貨車已全面燃燒，並延燒到附近雜草，駕駛逃出車外，消防隊員出水灌救，不到半個小時將火撲滅，大貨車付之一炬。