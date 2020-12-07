國道苗栗段暗夜接連事故 2貨車翻落邊坡釀3傷

國道苗栗縣境內路段今天凌晨接連傳出事故。國道3號北上117.3公里有大貨車衝出邊坡成火燒車；接著國1南下122.4公里，一輛貨櫃車遭國光客運追撞翻下邊坡，2事故共3人送醫。

苗栗縣消防局凌晨近1時許接獲通報，國道3號北上117.3公里後龍路段，有大貨車衝下邊坡起火燃燒，隨即派遣竹南分隊人車前往搶救，抵達現場時，火舌已從車體竄出，後方貨櫃已全面燃燒，並隨邊坡雜草蔓延擴大，消防局連忙加派水箱車到場灌救；因貨櫃內物品高溫悶燒，消防隊冒險切割部分櫃體進行降溫撲滅。

竹南消防分隊長林子翔指出，大貨車駕駛及時自行脫困逃生，身體雖有多處擦傷，但意識清楚，由救護車送往頭份市為恭醫院治療。

就在國3這起事故發生10多分鐘後，國道1號南下122.4公里頭屋路段，傳出國光客運與貨櫃車碰撞後，貨櫃車翻落邊坡車禍，消防局頭份分隊緊急派遣人車馳援。

現場疑似貨櫃車遭國光客運自後方追撞，導致失控側翻在邊坡，貨櫃車邱姓駕駛（62歲）一度受困，經救護人員搶救脫困，右腿、頸部、腰椎疼痛、背部擦傷送醫。

至於國光客運，右前方車頭嚴重變形、擋風玻璃破裂，所幸當時車上並無乘客，僅有劉姓駕駛（63歲）1人，車上並無乘客，因撞擊瞬間胸口疑有挫傷送醫。

國道苗栗縣境內路段暗夜不平靜，兩起事故共造成3名駕駛受傷送醫，相關事故原因待由警方進一步調查釐清。