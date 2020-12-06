戴手套行竊沒留下指紋 但把手套遺留計程車驗出DNA露餡

鄭姓男子戴手套侵入民宅偷竊未留下指紋，但得手後搭計程車逃離時把手套放在車內。警方找到手套，並檢出微物跡證DNA型別與另涉他案的鄭男相同，宣告偵破。基隆地院審理時，鄭男否認犯案，法官以DNA相符，且計程車司機指認無誤認定犯行，判刑1年3月。全案可上訴。

判決指出，鄭男與另名身分不詳男子，去年1月9日傍晚2人戴好手套，從基隆市武嶺街走到基金一路135巷「楓林小橋」社區，經後門C棟出入口處進入社區後，走樓梯到7樓丁姓男子住家，破壞門鎖後進屋偷走皮夾4個、手錶4支、日幣約2萬元和約3000元零錢，共值約10萬元財物。

2人得手後走樓梯到樓頂，再從別棟樓梯下樓，循原路離開社區。走到武嶺街黃昏市場，搭彭姓司機駕駛的計程車，沿基金一路、安一路、中山一路，抵達忠一路基隆火車站下車。

警方調閱丁家及社區、附近路口監視器，找到彭姓司機。彭載鄭等2人隔天開車營業時，在副駕駛座座椅下方到撿到鄭遺留的手套。警方送往刑事警察局鑑定，檢出微物跡證DNA型別與涉及蘇男遭妨害自由案、新北市石碇區「行德慈惠堂」遭竊案，現場遺留煙蒂的DNA型別均相同，均與鄭男相符，彭也指認鄭與另一名男子搭他的車。

鄭男承認有搭彭的計程車，但未犯竊案，辯稱1月9日晚上一個人搭計程車，不小心將工作手套遺留車上。他是打零工，所以無法說出當時工作地點及雇用老闆姓名。