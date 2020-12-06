聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣里港廟會遶境放鞭炮擾民 警、消依法開罰
屏東縣里港鄉昨晚間有廟會遶境，但過晚間10點後，鞭炮聲不斷，屏東縣環保局昨晚11點接獲陳情後到達現場並與消防局里港分隊、里港警分局會同稽查，警方依社會秩序維護法妨害安寧開罰，里港分隊則依違反屏東縣爆竹煙火施放管制條例告發宮廟陳姓負責人。
屏東縣里港鄉昨有廟會遶境活動，但深夜仍持續鳴炮，加上遶境過後的公園、路旁等留下大批垃圾，引來地方議論，鄉公所清潔隊趕緊派人將街道清掃乾淨。
屏東縣里港警分局指出，5日深夜警方接獲報案後，派人到場勸導約制廟方，6日凌晨12點、12點40分，現場曾姓男子、郭姓男子依違反社會秩序維護法妨害安寧裁處。
屏東縣消防局指出，該廟會遶境深夜鳴炮，違反屏東縣爆竹煙火施放管制自治條例第3條，夜間22時至翌日7時不得施放專業爆竹煙火及飛行類、升空類、爆炸音類、摔炮類之一般爆竹煙火， 消防局將針對廟會遶境陳姓負責人開罰，可裁罰3萬到15萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言