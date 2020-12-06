屏東縣里港廟會遶境放鞭炮擾民 警、消依法開罰

屏東縣里港鄉昨晚間有廟會遶境，但過晚間10點後，鞭炮聲不斷，屏東縣環保局昨晚11點接獲陳情後到達現場並與消防局里港分隊、里港警分局會同稽查，警方依社會秩序維護法妨害安寧開罰，里港分隊則依違反屏東縣爆竹煙火施放管制條例告發宮廟陳姓負責人。

屏東縣里港鄉昨有廟會遶境活動，但深夜仍持續鳴炮，加上遶境過後的公園、路旁等留下大批垃圾，引來地方議論，鄉公所清潔隊趕緊派人將街道清掃乾淨。

屏東縣里港警分局指出，5日深夜警方接獲報案後，派人到場勸導約制廟方，6日凌晨12點、12點40分，現場曾姓男子、郭姓男子依違反社會秩序維護法妨害安寧裁處。