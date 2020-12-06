網路交友小心 銀行警方聯手救回婦人血汗錢

彰化縣50歲林姓女子與網友交往，談網路戀情，網友最近表示缺錢，林女12月初到中國信託員林分行要匯錢給網友時，柯姓行員發覺林女神情有異，好心提醒轉帳要小心，並問她匯款目的，卻被林女回罵「管太多」即離去，行員鍥而不捨通報警方，最後警方在半途攔下林女，即時阻止林女匯出款項，挽救一場詐騙案。

員林警分局表示，12月1日警方接到中國信託員林分行通報，一名女子要匯款20萬元，疑似被詐騙，原來林姓女子提領20萬元要去匯款，柯姓行員提林女匯款前先看一下警方製作的「打擊詐騙教戰手策」，發現林女看後神色有異，似乎在猶豫，行員又關心說匯款要做何用？林女即不高興回罵說「你管太多」即離去。

機警行員趕緊通報經理，並通報警方追查，警方依路口監視器追林女車子，終於在一個多小時後，在中山路找到林女，員警並攔下林女詢問是否有要匯款，要預防被詐騙，並問林女匯款用途，林女先是說是要匯住家修繕費，員警問廠商名稱，林女說不出來，又改稱是要匯給小孩學費，最後甚至急了，罵員警「關你什麼事？」