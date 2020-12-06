聽新聞
test
0:00 / 0:00
警察被虎頭蜂咬 吃下一塊耳朵肉嚇壞眾人
「我被虎頭蜂咬，還吃下我耳朵一塊肉」保二總隊小隊長張文勇5日到台中市大甲溪發電廠德基分廠執勤時，被虎頭蜂「咬」下耳朵上一塊肉，最後他將虎頭蜂「碎屍萬段」；他將照片和影片PO上臉書，嚇壞很多朋友，有人要他快去就醫檢查，也有人叫他去打針。
張文勇表示，昨天上午9點他巡視至德基水庫後方的崗哨時，一隻虎頭蜂突然停飛在他左邊耳朵的耳道口，尾針緊貼臉頰，他不敢揮手拍打，擔心被螫咬，小心移步到浴室裡，虎頭蜂沒有「叮」他，竟是「咬」他，「而且超誇張」，咬他耳朵5分鐘，吃下一大塊肉。
51歲的張文勇原本在新竹服務，今年7月調到台中市和平區德基水庫，山區常有虎頭蜂，這是他第一次被虎頭蜂咬破皮，他昨晚將照片和影片放在自己臉書，朋友嚇到說，竟然咬了5分鐘，太可怕，也有人開玩笑說「全世界在找的疫苗，終於被勇哥發現」；台中市農業局人員表示，曾有虎頭蜂會螯傷人，但沒聽過咬人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言