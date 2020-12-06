警察被虎頭蜂咬 吃下一塊耳朵肉嚇壞眾人

「我被虎頭蜂咬，還吃下我耳朵一塊肉」保二總隊小隊長張文勇5日到台中市大甲溪發電廠德基分廠執勤時，被虎頭蜂「咬」下耳朵上一塊肉，最後他將虎頭蜂「碎屍萬段」；他將照片和影片PO上臉書，嚇壞很多朋友，有人要他快去就醫檢查，也有人叫他去打針。

張文勇表示，昨天上午9點他巡視至德基水庫後方的崗哨時，一隻虎頭蜂突然停飛在他左邊耳朵的耳道口，尾針緊貼臉頰，他不敢揮手拍打，擔心被螫咬，小心移步到浴室裡，虎頭蜂沒有「叮」他，竟是「咬」他，「而且超誇張」，咬他耳朵5分鐘，吃下一大塊肉。