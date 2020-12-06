返送中台南展場外遭人丟雞蛋 南警：會積極追查

在台灣的香港青年團體「邊城青年」，正在台南市東區新樓街台南神學院舉辦「反送中」意象展覽，今天傳出遭到不明人士在大門外丟雞蛋，警告意味濃厚，轄區台南市警局一分局說，東寧派出所已受理報案，展開調查，展場外遭人丟雞蛋的時間，疑是5日晚間夜到6日凌晨之間發生，警方會積極追查，釐清涉案人身分，再通知到案說明。

邊城青年今天下午在媒體群組發布聲明表示，正在台南展出的「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」 展覽，6日上午在展覽門外遭到不明人士丟雞蛋。該團體嚴詞譴責這種惡意破壞與恐嚇的行為，已報警並交由警方處理。當時是展場準備開場的時候，展場人員發現門口已被不明人士丟雞蛋，還好沒有人受傷。

邊城青年發言人Justine表示，香港人在一個有言論自由的地方，以 和平手法希望人們看見香港議題、但卻遭到針對性丟雞蛋，希望警方可以追查到底，確保當地香港人的安全。

台南市警一分局回應說，警方在6日上午9點多接獲報案，轄區的東寧派出所已展開偵辦、並調閱案發地與附近一帶監視器，展場門外疑是5日晚間夜到6日凌晨之間遭人丟雞蛋，警方會擴大追查，釐清涉案人身分，再通知到案說明、偵辦。