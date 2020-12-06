遊客顧看落羽松美景竟將行李箱丟失 八德警協助找回

桃園市八德區浮筧街旁與大溪區交界處，因有大片落羽松常吸引遊客前來觀賞，昨天轄區警方接獲通報，指出落羽松附近有行李箱遺落在路旁，在調查要聯繫失主時，失主也趕到派出所詢問，馬上找回遺失的行李箱，大讚警方服務效率良好。

八德落羽松美景一直深受遊客及攝影愛好者的喜愛，遊客絡繹不絕，昨天下午1點多，廣興派出所警員朱國瑋、鄭貴隆執行巡邏勤務時，接獲派案稱八德區浮筧街路旁有行李箱遺落在路旁，行李箱內僅有單眼相機、鏡頭等，沒有失主的個人資料。

朱國瑋與鄭貴隆猜想，單眼相機及鏡頭的價值不菲，失主一定非常擔心，又想起剛才巡邏路經此地時，在落羽松拍照的民眾，有3名女遊客身穿韓服，心想有可能是她們遺失的，便立即返所調閱行車記錄器及監視器，經過濾行經該路段前後出入的車輛，員警發現有疑似是該行李箱失主車輛，正準備要查詢聯絡方式聯繫時，失主也剛好現身。