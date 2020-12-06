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遊客顧看落羽松美景竟將行李箱丟失 八德警協助找回

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區浮筧街旁與大溪區交界處，因有大片落羽松常吸引遊客前來觀賞，昨天轄區警方接獲通報，指出落羽松附近有行李箱遺落在路旁，在調查要聯繫失主時，失主也趕到派出所詢問，馬上找回遺失的行李箱，大讚警方服務效率良好。

八德落羽松美景一直深受遊客及攝影愛好者的喜愛，遊客絡繹不絕，昨天下午1點多，廣興派出所警員朱國瑋、鄭貴隆執行巡邏勤務時，接獲派案稱八德區浮筧街路旁有行李箱遺落在路旁，行李箱內僅有單眼相機、鏡頭等，沒有失主的個人資料。

朱國瑋與鄭貴隆猜想，單眼相機及鏡頭的價值不菲，失主一定非常擔心，又想起剛才巡邏路經此地時，在落羽松拍照的民眾，有3名女遊客身穿韓服，心想有可能是她們遺失的，便立即返所調閱行車記錄器及監視器，經過濾行經該路段前後出入的車輛，員警發現有疑似是該行李箱失主車輛，正準備要查詢聯絡方式聯繫時，失主也剛好現身。

警方表示，一名陸姓女子焦急地來電至派出所詢問，員警告知陸女行李箱完好目前放置在派出所內，陸女馬上放下心中一塊大石，並立即趕到派出所認領。陸女到所認領確認相機完好如初，也沒有其他物品遺失，也大讚感謝警方的服務效率，還好能尋回相機及所拍攝的寶貴相片，雖然虛驚一場，但在警方協助下，仍覺得不虛此行。

民眾拾回遺落的行李箱，放下心中大石，也大讚感謝警方的服務效率，還好能尋回相機及所拍攝的寶貴相片，雖然虛驚一場，但在警方協助下，仍覺得不虛此行。圖／八德警分局提供
民眾拾回遺落的行李箱，放下心中大石，也大讚感謝警方的服務效率，還好能尋回相機及所拍攝的寶貴相片，雖然虛驚一場，但在警方協助下，仍覺得不虛此行。圖／八德警分局提供
桃園市八德區浮筧街旁與大溪區交界處，因有大片落羽松常吸引遊客前來觀賞，昨天轄區警方接獲通報，指出落羽松附近有行李箱遺落在路旁。圖／八德警分局提供
桃園市八德區浮筧街旁與大溪區交界處，因有大片落羽松常吸引遊客前來觀賞，昨天轄區警方接獲通報，指出落羽松附近有行李箱遺落在路旁。圖／八德警分局提供

失主 落羽松

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