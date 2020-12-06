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金門又發現未爆彈！ 烈嶼鄉黃厝海灘一次發現3枚
金門又發現未爆彈！在烈嶼鄉黃厝左側岸際今天上午又發現3枚未爆彈，海巡署金馬澎分署金門岸巡隊第三機動巡邏站巡邏組在執行灘岸巡查時發現，隨即封鎖現場管制人員進出，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組派員到場處置，初步觀察僅是砲彈殘體，並無危險性。
金門岸巡隊表示，該隊的第3機動巡邏站於今日9時15分，執行灘岸巡查時，在烈嶼鄉黃厝左側岸際（陸軍L50據點）赫然發現3枚未爆彈，為避免民眾誤入或接觸，隨即進行周邊地區人員進出管制措施，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組上情，另派遣機動站備勤人員對周邊岸際擴大實施搜索，未再發現其他疑似未爆彈。
未爆彈處理小組在10時5分抵達現場，經檢視未爆彈分別為「10磅空用炸彈殘體」、「3.5吋火箭彈殘體」及「60公厘迫砲彈殘體」各1枚，將全數砲彈殘體帶回處置。
海巡署表示，因應「向海致敬」政策，民眾將參與更多親海活動，而金門地區特殊地理環境及歷史背景，使得民眾從事親海活動陷入不安全環境，呼籲民眾如於岸際或海上發現危險物品，可撥打海巡署「118」服務專線。
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