快訊

流感疫苗致產婦亡？ 周志浩：流感疫苗是死的病毒

台鐵鋼軌疑似變形 福隆往貢寮暫以時速40公里慢行

老婦返老家祭祖忘記路 暖心警想起阿嬤親餵飯

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市83歲王姓老婦本月4日晚間原打算走到鳳山老家祭祖，疑似迷路且還沒吃晚餐，一人穿著薄長袖蹲在路旁，民眾路過協助報警，警方先將老婦帶回派出所安置，所內一名黃姓女警想起自己已離世多年的阿嬤，主動與老婦聊天並親自餵食自己剛買的晚餐，最後順利通知老婦女兒帶她回家。

據了解，老婦當天推載著供品的娃娃車打算從鳳山住處回老家祭祖，但年老記憶不佳迷路，鳳山警分局警員獲報到場，老婦虛弱表示，「我足餓A…」員警先將老婦帶回所裡安置，這時一名黃姓女警想到自己過世已久的阿嬤，將自己剛訂的晚餐提供給老婦食用，並與老婦聊天。

警方後來在老婦娃娃車上找到存有老婦女兒電話的牌子，順利聯繫老婦女兒到所接她回家，老婦離開前還開心想將別人送的番茄分送給所內員警，員警則以老婦平安就好，婉拒她的好意。

高雄市83歲王姓老婦（右）晚間原打算走到鳳山老家祭祖，疑似迷路被轄區員警暫帶回派出所安置。記者陳玫伶／翻攝
高雄市83歲王姓老婦（右）晚間原打算走到鳳山老家祭祖，疑似迷路被轄區員警暫帶回派出所安置。記者陳玫伶／翻攝
高雄市83歲王姓老婦（左）晚間疑似迷路，被轄區員警暫帶回派出所安置，黃姓女警員（右）想起自己阿嬤，親自餵王婦吃飯。記者陳玫伶／翻攝
高雄市83歲王姓老婦（左）晚間疑似迷路，被轄區員警暫帶回派出所安置，黃姓女警員（右）想起自己阿嬤，親自餵王婦吃飯。記者陳玫伶／翻攝

阿嬤

延伸閱讀

打造鳳山交通命脈 陳其邁允高雄捷運黃線2022年動工

老婦人有心事凌晨徘徊港邊 活潑女警勸說後釋懷返家

北市男警偷拍女警裸體洗澡 她不原諒檢起訴

28歲可愛女警請纓搜捕 跨區查獲兩把衝鋒槍、60發子彈

相關新聞

台中龍井貨車和機車互撞 機車騎士夫妻落溝雙亡

台中市龍井區上午發生小貨車與機車互撞的交通事故，消防局據報前往，發現74幾歲陳姓機車騎士和後載的陳妻（68歲）均已沒有生...

影／驚！又是酒駕 桃園彎道自撞電桿1死

桃園市38歲呂姓男子昨天深夜開車，行經蘆竹區南竹路三段1處彎道，疑因車速過快、轉彎煞車不及，失控自撞路旁電線桿後翻覆，呂...

2歲童從苗栗跑5公里到台中大甲 派出所長PO網立刻找到家長

苗栗2歲吳姓男童今天早上從苗栗跑到台中市大甲日南，熱心民眾擔心他危險，帶到大甲警分局日南派出所，所長邱量虔當保母，也立...

車庫遭占找不到人 民宿老闆娘霸氣擋車出遠門

花蓮一家民宿老闆娘3日發現，自家車庫停了1輛陌生綠色轎車，雖然有留電話卻打不通，一氣之下霸氣橫停擋車，直接上合歡山3天。...

騎機車「未繫安全帶」？ 高市警前3名烏龍罰單是這些

高雄市警方今年1月到10月舉發交通違規後，又函文撤單的總共1152件，其中包括民眾明明是在夜間檢舉違規駕駛者，製單填的時...

里港廟會餐會打起來 警方獲報勸阻隔開

社群「黑色豪門企業」PO出，屏東縣里港鄉5日晚間廟會餐會中，有民眾打架事件，旁人還勸阻「不要打了」，警方在現場發現糾紛後...

有驚無險 警車開到醫院竟自燃幸未釀傷亡

新北市中和警方今天凌晨為處理交通事故前往新店慈濟醫院，不料車剛抵達醫院門口，引擎蓋就冒出陣陣刺鼻白煙，不久便起火燃燒，所...

父打開4桶瓦尋短差點害死女兒 涉殺人未遂起訴

徐姓男子今年2月間因感情和經濟狀況不順遂，涉嫌在自家租屋處放置4桶各10公斤的瓦斯桶，不顧未成年女兒在家，打開瓦斯桶氣閥...

又見交友詐騙 陸女稱母病急需22萬台男直奔銀行匯款

詐騙案層出不窮，桃園市八德警分局日前接獲一起，一名大陸女子在聊天軟體上，向住在八德區的台灣網友自稱家人生病，急需借22萬...

台南清晨民宅火災 1女疑吸入煙塵送醫

台南市中西區湖美一街三樓民宅，今天清晨6點30分傳出火災，消防人員到場發現一樓客廳冒出白煙，馬上進入屋內出水撲滅火勢，並...

12名男女網路揪登山 1女受傷由救難人員揹下山

12名男女網路揪團登山，到台中市和平區馬崙新山，團員陸續下山，一名女子在山上受傷，台中市消防局獲報追查她位置並詢問其他團...

影／開凌志轎車衝分隔島 飛到對向撞圍籬男送醫

台中市洪姓男子在今天凌晨零時許，駕駛進口Lexus轎車行經西屯區僑大路、凱旋路時，因不明原因衝撞道路中央分隔島後，飛到對...

熱門新聞

心情不好代價！停車抽22根菸接22張罰單 被檢舉者暈了

金山陽明山國家公園3人泡野溪溫泉 1女被沖走搶救中

扯！高雄竹湖橋13輛機車撞成一團 機車道變停車場

車庫遭占找不到人 民宿老闆娘霸氣擋車出遠門

影／女童搭炮車被活活燒死 父跪地痛哭「眼睜睜看女兒陷火海」

毒犯有幻聽燒中華路夜市 「在押無病發」求保法官不准

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。