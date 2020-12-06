老婦返老家祭祖忘記路 暖心警想起阿嬤親餵飯
高雄市83歲王姓老婦本月4日晚間原打算走到鳳山老家祭祖，疑似迷路且還沒吃晚餐，一人穿著薄長袖蹲在路旁，民眾路過協助報警，警方先將老婦帶回派出所安置，所內一名黃姓女警想起自己已離世多年的阿嬤，主動與老婦聊天並親自餵食自己剛買的晚餐，最後順利通知老婦女兒帶她回家。
據了解，老婦當天推載著供品的娃娃車打算從鳳山住處回老家祭祖，但年老記憶不佳迷路，鳳山警分局警員獲報到場，老婦虛弱表示，「我足餓A…」員警先將老婦帶回所裡安置，這時一名黃姓女警想到自己過世已久的阿嬤，將自己剛訂的晚餐提供給老婦食用，並與老婦聊天。
警方後來在老婦娃娃車上找到存有老婦女兒電話的牌子，順利聯繫老婦女兒到所接她回家，老婦離開前還開心想將別人送的番茄分送給所內員警，員警則以老婦平安就好，婉拒她的好意。
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