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騎機車「未繫安全帶」？ 高市警前3名烏龍罰單是這些
高雄市警方今年1月到10月舉發交通違規後，又函文撤單的總共1152件，其中包括民眾明明是在夜間檢舉違規駕駛者，製單填的時間點變白天，另有名機車騎士接到罰單，竟是「未繫安全帶」違規；對此，高市警局交通大隊表示，若有不服舉發的事實，應30天內採線上申訴或到「應到案處所」辦理申訴。
據了解，今年9月間上午11時多，1輛黑色轎車行經鳳山區凱旋路，因變換車道未依規定使用方向燈，遭到民眾檢舉，結果轎車車主接獲罰單，發現附上的照片明明為白天，違規時間卻登載「22時30分」，車主申訴後獲得撤單。
另1名機車騎士，收到交通紅單時發現上面寫的違規事實為「未繫安全帶」，也立即去申訴，當然也撤單成功。
高市交大指出，經統計今年1月至10月舉發交通違規的總數151萬2128件，其中民眾檢舉、固定式照相桿的逕行舉發案件有1萬8915件，占舉發總數1.25%，而接獲申訴、審核確屬員警製單舉發錯誤，而函文給交通事件裁決中心撤銷的件數為1152件，占舉發總數0.076%。
警方也分析舉發錯誤的原因，最大宗是「車號誤植」，接者為「違規告發項目與事實不符」、「重複舉發」。
警方強調，即使舉發錯誤率低，站在民眾立場仍會加強要求製單時，輸入電腦前務必再三審慎查核比對，且落實要求單位主管稽核，避免再有錯誤情形；民眾如果收到交通違規舉發單、有不服舉發事實者，應在30天內到高市府交通局網頁採線上申訴方式，或前往應到案處所（交通局交通事件裁決中心楠梓辦公室、鳳山辦公室、旗山辦公室）辦理申訴。
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