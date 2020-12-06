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車庫遭占找不到人 民宿老闆娘霸氣擋車出遠門
花蓮一家民宿老闆娘3日發現，自家車庫停了1輛陌生綠色轎車，雖然有留電話卻打不通，一氣之下霸氣橫停擋車，直接上合歡山3天。直到4日上午，女車主出現，還帶男性友人上門理論，雙方爆發口角，經過警方協調後，才各退一步移走車輛。
民宿老闆娘3日在臉書「花蓮人」貼文，表示「請問這位是有奪（多）大的勇氣！能直接把車停在別人家的車庫裡一天一夜！好吧，叫警察連絡也沒消息....姐姐我要上合歡山3天，那就等姐姐我回來後在幫你挪車！那麼愛停就停吧」。
貼文底下網友留言支持，「可以拜託妳多玩幾天再回來嗎？回來後再告訴我們答案」、「此路是我開，此路隨我停」，女車主和男性友人2天後取車，卻不見民宿業者，直接找房東理論，有人貼上口角影片，還原現場經過。
根據影片，該名男性疑似不滿被拍照，激動得要求刪掉照片，更嗆聲自己是媒體，要讓對方上新聞，認為只是暫停一下，要告民宿妨害自由，警方獲報後到場協調，雙方各自移走車輛，決議和解，不打算提告，事件才和平落幕。
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