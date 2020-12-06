2歲童從苗栗跑5公里到台中大甲 派出所長PO網立刻找到家長

苗栗2歲吳姓男童今天早上從苗栗跑到台中市大甲日南，熱心民眾擔心他危險，帶到大甲警分局日南派出所，所長邱量虔當保母，也立刻在大甲地方臉書社團PO文，請大家幫忙找男童家人，苗栗警方看到轉PO文和照片，剛好也接到男童父母報案，才赫然聽聞小朋友精力旺盛，跑了5、6公里到台中大甲玩。

日南派出所長邱量虔表示，今天早上，有一名媽媽看到男童在大甲日南街道奔跑，疑似獨自一人，在道路上危險，因此帶男童到派出所，請警方幫忙找他家人帶回家。

邱量虔拿餅乾請男童吃，陪他聊天，也立刻PO網，請地方社團臉書的粉絲幫忙找男童家人，大甲的臉書社團有多人轉PO後，也轉到苗栗地方臉書，苗栗派出所員警看到，剛好也接到男童父母報案，最後確認男童自己跑到大甲迷路，從PO文至找到人約一小時。