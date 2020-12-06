里港廟會餐會打起來 警方獲報勸阻隔開

社群「黑色豪門企業」PO出，屏東縣里港鄉5日晚間廟會餐會中，有民眾打架事件，旁人還勸阻「不要打了」，警方在現場發現糾紛後，趕緊通報支援警力到場，經了解是李家大院內部人員因講話溝通語氣過大，發生口角糾紛，警方將根據現場蒐證影片深入追查，並傳喚相關人員到案說明。

里港警分局大平派出所指出，員警在現場發現有糾紛後，隨即以無線電通報勤指中心派遣警力到場支援。網路PO出的影片，現場不斷推擠、丟塑膠椅，還有人喊著「不要打了」。