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里港廟會餐會打起來 警方獲報勸阻隔開
社群「黑色豪門企業」PO出，屏東縣里港鄉5日晚間廟會餐會中，有民眾打架事件，旁人還勸阻「不要打了」，警方在現場發現糾紛後，趕緊通報支援警力到場，經了解是李家大院內部人員因講話溝通語氣過大，發生口角糾紛，警方將根據現場蒐證影片深入追查，並傳喚相關人員到案說明。
里港警分局大平派出所指出，員警在現場發現有糾紛後，隨即以無線電通報勤指中心派遣警力到場支援。網路PO出的影片，現場不斷推擠、丟塑膠椅，還有人喊著「不要打了」。
警方指出，現場是李家大院內部人員因講話溝通語氣過於大聲，導致許口角糾紛及推擠動作，警方隨即以優勢警力勸阻隔開，警方將依據蒐證影片深入追查，傳喚相關人員到案說明。
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