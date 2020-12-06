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父打開4桶瓦尋短差點害死女兒 涉殺人未遂起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

徐姓男子今年2月間因感情和經濟狀況不順遂，涉嫌在自家租屋處放置4桶各10公斤的瓦斯桶，不顧未成年女兒在家，打開瓦斯桶氣閥，瓦斯蓄積瀰漫屋內，幸好社區總幹事聞到濃厚瓦斯味報案，救出徐的女兒送醫搶救，保住一命。士林地檢署認為，徐涉犯殺人未遂罪，全案依法起訴。

起訴指出，徐男今年2月24日晚上10時許，在集合式住宅大樓的租屋處倉庫、女兒房間、自己房間放置了4桶各10公斤的瓦斯桶，打開氣閥後，瓦斯蓄積瀰漫屋中，導致屋內人員可能因瓦斯中毒死亡，且環境有可能因電火摩擦燃爆，危及女兒和社區鄰居生命、身體、財產安全等。

幸好葉姓社區總幹事，當晚11時許，發現空氣中瀰漫著濃厚瓦斯氣味，機警報案求助，警方獲報到徐家處理，發現女兒身體狀況不對勁，隨即送醫救治，保住一命。

徐男則是供稱，親筆寫下遺書也承認打開瓦斯氣閥等行為。檢察官認定，徐涉販漏逸氣體罪嫌及殺人未遂罪嫌，從重依殺人未遂罪嫌提起公訴。

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士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

殺人 未成年

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