影／驚！又是酒駕 桃園彎道自撞電桿1死

桃園市38歲呂姓男子昨天深夜開車，行經蘆竹區南竹路三段1處彎道，疑因車速過快、轉彎煞車不及，失控自撞路旁電線桿後翻覆，呂男夾在駕駛座受困，消防員搶救送醫急救，醫師搶救至今天凌晨仍宣告不治，警方今天上午表示，經向呂姓男子抽血檢測換算酒精濃度1.2毫克超過標準，又是酒後開車釀禍，真正車禍肇事原因仍將進一步釐清查明。

蘆竹警方、桃園市消防局表示，呂姓男子昨夜11時多，獨自開車沿蘆竹區南竹路往富國路行駛，行經南竹路3段彎道處，疑因轎車失控自撞路旁電線桿後翻覆，呂男受困車內，消防員趕到，破壞駕駛座將呂男救出脫困，但他呈現OHCA無心跳、呼吸，緊急送醫急救，醫院至今天凌晨宣告不治，經抽血檢驗酒精濃度值為1.2mg/l超標。

蘆竹警方表示，這起又是疑因酒後開車自撞電線桿不幸事故，警方呼籲駕駛人「喝酒不開車、開車不喝酒」，警方亦將自今天起，將該路轉彎道路列為加強交通執法重點路段，並將提請交通局進行交通工程改善勘查會議，檢討該路彎度有無增設或加強警告標誌需要。

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