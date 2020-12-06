又見交友詐騙 陸女稱母病急需22萬台男直奔銀行匯款

詐騙案層出不窮，桃園市八德警分局日前接獲一起，一名大陸女子在聊天軟體上，向住在八德區的台灣網友自稱家人生病，急需借22萬，所幸銀行行員驚覺有異趕緊報警，才保住這筆錢。

八德警分局四維派出所警員劉建業、古家杰在2日晚間10點多接到介壽路一段某銀行報案，稱民眾可能遭到詐騙需要警方協助處理，立即趕往現場與行員苦口婆心勸阻。

警方表示，該名住在八德區的朱男（化名）接到來自大陸的女姓友人傳來的Line訊息，稱其急需資金新台幣22萬6500元給重病的母親動手術，並告知匯款方式要先將資金無摺存入一名陌生的媒介人，再由媒介人轉交給該女子。

銀行櫃台王姓辦事員、甘姓襄理及林姓經理一聽之下直覺有異，認為朱男可能遇到詐騙集團，但男子仍堅持要無摺存入該筆款項，行員情急下先請他暫停匯款並通報警方到場協助。

警方抵達現場與銀行行員聯手勸說，過程中警方欲與該名女子溝通，撥打多通電話才接通，女子接通電話後卻都不出聲，警方趕緊勸說男子，「你遇到的是詐騙集團常見的『假交友，真詐財』詐騙手法，真的交朋友不會這樣啦」，直至警方離去前，男子仍執迷不悟想匯款，只先答應暫不匯款，要待與對方通過電話確認真偽後再行決定。

警方呼籲，民眾如遇網路上不明交友或投資機會，有要求匯款或提領金錢情事時，務必快撥打165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。