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又見交友詐騙 陸女稱母病急需22萬台男直奔銀行匯款
詐騙案層出不窮，桃園市八德警分局日前接獲一起，一名大陸女子在聊天軟體上，向住在八德區的台灣網友自稱家人生病，急需借22萬，所幸銀行行員驚覺有異趕緊報警，才保住這筆錢。
八德警分局四維派出所警員劉建業、古家杰在2日晚間10點多接到介壽路一段某銀行報案，稱民眾可能遭到詐騙需要警方協助處理，立即趕往現場與行員苦口婆心勸阻。
警方表示，該名住在八德區的朱男（化名）接到來自大陸的女姓友人傳來的Line訊息，稱其急需資金新台幣22萬6500元給重病的母親動手術，並告知匯款方式要先將資金無摺存入一名陌生的媒介人，再由媒介人轉交給該女子。
銀行櫃台王姓辦事員、甘姓襄理及林姓經理一聽之下直覺有異，認為朱男可能遇到詐騙集團，但男子仍堅持要無摺存入該筆款項，行員情急下先請他暫停匯款並通報警方到場協助。
警方抵達現場與銀行行員聯手勸說，過程中警方欲與該名女子溝通，撥打多通電話才接通，女子接通電話後卻都不出聲，警方趕緊勸說男子，「你遇到的是詐騙集團常見的『假交友，真詐財』詐騙手法，真的交朋友不會這樣啦」，直至警方離去前，男子仍執迷不悟想匯款，只先答應暫不匯款，要待與對方通過電話確認真偽後再行決定。
警方呼籲，民眾如遇網路上不明交友或投資機會，有要求匯款或提領金錢情事時，務必快撥打165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。
警方表示，為鼓勵各金融機構協助民眾攔阻詐騙，對於協助民眾成功攔阻詐騙款項的金融機構人員給予公開表揚鼓勵如下，攔阻詐騙款項金額新台幣100萬元以下，每案頒發商品禮卷2000元，攔阻詐騙款項金額新台幣100萬元以上，每案頒發商品禮卷3000元，希望能充分運用警民合作，減少民眾遭詐案件發生。
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