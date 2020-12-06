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台南清晨民宅火災 1女疑吸入煙塵送醫
台南市中西區湖美一街三樓民宅，今天清晨6點30分傳出火災，消防人員到場發現一樓客廳冒出白煙，馬上進入屋內出水撲滅火勢，並上到3樓救出受困屋主妹妹，她疑吸入煙塵，感到不適，送醫檢查治療。
台南市消防局救災救護中心，今天清晨6點37分接獲民眾報案，位於中西區湖美一街一處民宅發生火災，屋內還有女子受困在3樓，急忙派遣和緯、安平、永華、中正等分隊10車、25名消防人員前往搶救。
鄭姓男屋主想用滅火器撲救1樓客廳的火勢未成，即逃出屋內，消防人員接手出水滅火，並派員上3樓找到受困的屋主胞妹26歲鄭女，發現她鼻子內有碳塵，疑有吸入火災的煙塵，不過意識清楚，消防人員為鄭女頭部罩上防煙面罩、帶下1樓脫困，為求慎重，仍將女子預防性送醫。消防人員在滅火後，發現一樓客廳內燃燒一些雜物，至於起火原由待火災調查科人員進一步釐清。
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