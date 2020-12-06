台南清晨民宅火災 1女疑吸入煙塵送醫

台南市中西區湖美一街三樓民宅，今天清晨6點30分傳出火災，消防人員到場發現一樓客廳冒出白煙，馬上進入屋內出水撲滅火勢，並上到3樓救出受困屋主妹妹，她疑吸入煙塵，感到不適，送醫檢查治療。

台南市消防局救災救護中心，今天清晨6點37分接獲民眾報案，位於中西區湖美一街一處民宅發生火災，屋內還有女子受困在3樓，急忙派遣和緯、安平、永華、中正等分隊10車、25名消防人員前往搶救。