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12名男女網路揪登山 1女受傷由救難人員揹下山

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

12名男女網路揪團登山，到台中市和平區馬崙新山，團員陸續下山，一名女子在山上受傷，台中市消防局獲報追查她位置並詢問其他團員，大家都說是網路揪團，不知對方姓名，消防隊員和救難人員昨晚找到受傷女子，揹她下山。

台中市消防局昨天下午獲報，在和平馬崙新山有人受傷需救援，派遣谷關、和平分隊，出動消防車1輛、救護車1輛、消防人員4名、山難搜救協會1名，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往。

報案人陳小姐表示，她們一行12人從網路相約成行，共計2男10女，昨天早上6點40分到達八壯士登山口集合後，一同出發往馬崙新山三角點移動，陳女和男11點40分到達三角點，團員也陸續抵達三角點，中午12點，團員王女和另一名團員孫女也抵達三角點。

報案人陳女和男友先下山，下午3點30分到達八壯士登山口後開車離開，其餘團員1男7女陸續抵達登山口後便各自離去，只剩2名女團員在山上；下午4點46分，團員王女在LINE群組留言，她的另一位團員孫女腳受傷，二度在LINE群組留言，指出她們位在登山步道2公里處，會慢慢往八壯士登山口移動。

報案人陳女說，他們是網路相約成行，只有加入LINE好友、不清楚彼此真實姓名、電話，下山到達登山口後則是各自離開；消防局立即派人員上山搜救，並利用消防局手機GPS定位輔助系統，取得山上二女的座標位置，並三方通話給谷關分隊小隊長陳奕瑞。

孫女左腳疑似扭傷，二女飲用水及保暖衣物足夠，途中有山友經過並借用一組頭燈，消防局昨晚聯絡利搜救人員並確定二女位置，昨晚回報，孫女左小腿抽筋、非扭傷，她體力不支，搜救人員利用人力揹負下山。

昨晚眾人抵達登山口，傷者表示拒絕送醫、自行離去，台中市消防局呼籲民眾，登山迷路受困時記得保持鎮靜，先撥打119或112報案，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。

一名女子參加網路登山團，在台中和平區馬崙新山步道受傷，救難人員昨晚揹她下山。圖／台中市消防局提供
一名女子參加網路登山團，在台中和平區馬崙新山步道受傷，救難人員昨晚揹她下山。圖／台中市消防局提供
一名女子參加網路登山團，在台中和平區馬崙新山步道受傷，救難人員昨晚揹她下山。圖／台中市消防局提供
一名女子參加網路登山團，在台中和平區馬崙新山步道受傷，救難人員昨晚揹她下山。圖／台中市消防局提供

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