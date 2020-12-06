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影／開凌志轎車衝分隔島 飛到對向撞圍籬男送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓男子在今天凌晨零時許，駕駛進口Lexus轎車行經西屯區僑大路、凱旋路時，因不明原因衝撞道路中央分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道的圍籬才停止，轎車車頭、車尾都受損，有民眾看到趕緊通報警、消到場，洪全身有多處擦挫傷，意識不清送院治療，警調查洪無酒駕，肇事原因待後續釐清。

據查，洪姓男子（23歲）在今天凌晨零時許，駕駛進口Lexus轎車，沿西屯區僑大路右轉凱旋路時，因不明原因碰撞中央分隔島後，飛越至對向空地，轎車衝撞到對向車道旁人行道護欄才停止，轎車有多處受損，警、消到場時，洪意識不清，全身有多處擦挫傷，但幸好洪在過程中，沒有再撞到其他行經該處的用路人。

因轎車發生碰撞後，冒出煙霧，有民眾路過後，趕緊通報警、消到場，還協助打開天窗、熄火，洪在警、消到場時被拉出車外，但洪已意識不清，經送往澄清醫院中港院區治療後，無生命危險，初步清查洪無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

台中市洪姓男子在今天凌晨開車行經西屯區僑大路、凱旋路時，衝撞分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道圍籬，洪因意識不清、多處擦傷，被送醫治療。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨開車行經西屯區僑大路、凱旋路時，衝撞分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道圍籬，洪因意識不清、多處擦傷，被送醫治療。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨開車行經西屯區僑大路、凱旋路時，衝撞分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道圍籬，洪因意識不清、多處擦傷，被送醫治療。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨開車行經西屯區僑大路、凱旋路時，衝撞分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道圍籬，洪因意識不清、多處擦傷，被送醫治療。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨開車行經西屯區僑大路、凱旋路時，衝撞分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道圍籬，洪因意識不清、多處擦傷，被送醫治療。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨開車行經西屯區僑大路、凱旋路時，衝撞分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道圍籬，洪因意識不清、多處擦傷，被送醫治療。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨開車行經西屯區僑大路、凱旋路時，衝撞分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道圍籬，洪因意識不清、多處擦傷，被送醫治療。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨開車行經西屯區僑大路、凱旋路時，衝撞分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道圍籬，洪因意識不清、多處擦傷，被送醫治療。記者陳宏睿／翻攝

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