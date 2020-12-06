影／開凌志轎車衝分隔島 飛到對向撞圍籬男送醫
台中市洪姓男子在今天凌晨零時許，駕駛進口Lexus轎車行經西屯區僑大路、凱旋路時，因不明原因衝撞道路中央分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道的圍籬才停止，轎車車頭、車尾都受損，有民眾看到趕緊通報警、消到場，洪全身有多處擦挫傷，意識不清送院治療，警調查洪無酒駕，肇事原因待後續釐清。
據查，洪姓男子（23歲）在今天凌晨零時許，駕駛進口Lexus轎車，沿西屯區僑大路右轉凱旋路時，因不明原因碰撞中央分隔島後，飛越至對向空地，轎車衝撞到對向車道旁人行道護欄才停止，轎車有多處受損，警、消到場時，洪意識不清，全身有多處擦挫傷，但幸好洪在過程中，沒有再撞到其他行經該處的用路人。
因轎車發生碰撞後，冒出煙霧，有民眾路過後，趕緊通報警、消到場，還協助打開天窗、熄火，洪在警、消到場時被拉出車外，但洪已意識不清，經送往澄清醫院中港院區治療後，無生命危險，初步清查洪無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言