影／開凌志轎車衝分隔島 飛到對向撞圍籬男送醫

台中市洪姓男子在今天凌晨零時許，駕駛進口Lexus轎車行經西屯區僑大路、凱旋路時，因不明原因衝撞道路中央分隔島後，飛到對向車道，撞上路旁人行道的圍籬才停止，轎車車頭、車尾都受損，有民眾看到趕緊通報警、消到場，洪全身有多處擦挫傷，意識不清送院治療，警調查洪無酒駕，肇事原因待後續釐清。

據查，洪姓男子（23歲）在今天凌晨零時許，駕駛進口Lexus轎車，沿西屯區僑大路右轉凱旋路時，因不明原因碰撞中央分隔島後，飛越至對向空地，轎車衝撞到對向車道旁人行道護欄才停止，轎車有多處受損，警、消到場時，洪意識不清，全身有多處擦挫傷，但幸好洪在過程中，沒有再撞到其他行經該處的用路人。