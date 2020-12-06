一家四人憾事引發關心 警轉交愛心捐款協助後事

高雄市大樹區日前發生一家四口走上絕路案件，警方今日證實，經法醫抽血及眼液檢驗，4名死者是一氧化碳中毒身亡。此外，得知簡家人困境，外界紛湧入愛心，仁武警分局分局長蔡文峰接獲友人善款5萬元，昨由副分局長徐如姣轉交當事人家屬，協助處理後事。

本月4日，簡姓一家四人在高屏溪河流岸旁引廢氣尋短。仁武分局今天表示，昨日配合法醫抽取4人血液及眼液檢驗，初部確認為一氧化炭中毒身亡。

事發當日，高市府社會局致送家屬5萬元慰問金，簡家困境也引發社會大眾關心，仁武分局分局長蔡文峰接獲蘇姓兄弟及林姓友人表達希望協助家屬後續治喪，友人合捐5萬元現金。副分局長徐如姣昨將這筆善款轉送家屬代表，家屬也感謝外界關懷。

仁武分局呼籲，自殺，造成不能挽回的遺憾、留給親友極大的傷痛，對個人、家庭、社會都造成極大的損失，請給自己一次機會，一定要向外求援，社會許多善心人士一直都願意提供支援。自殺防制專線1925生命線1995。