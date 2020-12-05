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加里山3天連3件山難救援 竹縣林姓男子獨攀昏倒不治

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣南庄鄉加里山近來山難意外頻傳，今天一連發生2起，49歲黃姓男子清晨7點多遭落石擊中，腿部紅腫疑似骨折，南庄消防分隊派員趕往救援，上午10點多將受傷登山客搬運至登山口，但消防人員正清理裝備時，又接獲山難救援通報，48歲林姓男子在二坪步道0.5公里處昏倒且無意識，救援人員趕到時發現他已無呼吸心跳，搬運下山送往頭份為恭醫院急救，但已回天乏術。

苗栗縣消防局表示，南庄分消防分隊清晨7點48分接獲報案，有登山客在登山途中被落石擊中導致左腿疼痛、無法行走，南庄分隊隨即整裝集結，由分隊長帶領消防、義消共7人前往救援，受傷的黃姓登山客由同行友人攙扶，在二坪流籠頭處停留等待救救援，因報案人路徑明確，救援人員上午10點15分順利找到受傷登山客，傷者左腿紅腫疑似骨折，救援人員為他包紮固定傷處，並使用SKED捲式擔架搬運，將受傷的黃姓登山客安全送到登山口，他要求由同行友人陪同自行就醫。

正當搜救人員在登山口清點裝備時，又接獲值班台轉報，一名男性登山客於二坪步道0.5公里處昏倒且無意識，救援人員隨即再度上山救援，上午11點35分，但48歲的林姓登山客已無生命徵象，由救援人員實施心肺復甦術後，將他搬運下山送醫。

林姓男子被送抵醫院但急救無效，警方查出他從新竹縣開車獨自到南庄攀登加里山，不幸發生意外。

加里山是苗栗南庄熱門的登山路線，但登山客迷途救援意外頻傳，前天一名男姓登山客從新竹到苗栗獨自攀爬加里山，下午2點多由西線往二坪下山途中攀繩下山時不慎跌落受傷，造成臉部及腰部受傷、牙齒斷裂，消防人員在救援途中發現他，他由其他山友幫忙攙扶往登山口自行下山就醫。

49歲黃姓男子清晨7點多在加里山遭落石擊中，腿部紅腫疑似骨折，南庄消防分隊派員趕往救援，上午10點多將受傷登山客搬運至登山口。圖／苗栗縣消防局提供
49歲黃姓男子清晨7點多在加里山遭落石擊中，腿部紅腫疑似骨折，南庄消防分隊派員趕往救援，上午10點多將受傷登山客搬運至登山口。圖／苗栗縣消防局提供
48歲林姓男子從新竹縣開車苗栗南庄獨自攀爬加里山，上午11點多被發現昏倒在二坪步道，救援人員趕抵時已無呼吸心跳。圖／苗栗縣消防局提供
48歲林姓男子從新竹縣開車苗栗南庄獨自攀爬加里山，上午11點多被發現昏倒在二坪步道，救援人員趕抵時已無呼吸心跳。圖／苗栗縣消防局提供

南庄 苗栗縣

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