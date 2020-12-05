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工人被擋土牆深壓致死獲賠償 雇主與家屬和解獲緩刑

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉去年一處建築工地開挖地基，擋土牆忽然倒塌，當場壓死吳姓、李姓施工人員；彰化地方法院審理時，認為工程行和建設公司已與被害勞工的家屬達成和解，分別賠償750、800萬元，依過失致死罪判處工程行莊姓負責人、建設公司陳姓經理各有期徒刑6月，均緩刑2年，建設公司違反職業安全衛生法，罰款10萬元，可上訴。

起訴書指出，建設公司陳姓負責人僱用工程行莊姓業者，去年（2019）12月27日施作圍籬工程，建設公司陳姓負責人當天就醫，指派擔任銷售經理的兒子到工地，指示李、吳兩名工人施工，上午8點先築擋土牆，施姓挖土機司機開挖深達1.4公尺的土溝，李、吳兩人下到土溝內做擋土牆工程，因地基鬆軟擋土牆忽然倒塌壓住李、吳兩人。

李姓施工人員送醫，檢查有窒息併胸部挫鈍傷、血胸等傷害，吳姓施工人員則窒息併胸腹部挫鈍傷、血胸等傷害，急救仍分別因呼吸性休克、出血併呼吸性休克，雙雙不治。

建築工地工安事件被移送偵辦，建設公司陳姓負責人今年4月死亡，獲不起訴處分。法官認為，工程行、建設公司都是雇主，應依營造安全衛生設施標準，有設置防止發生倒塌、崩塌的設施，及採取有效預防設施的義務，陳姓銷售經理雖臨時被調派到工地，也有相同的注意義務，未料都疏於注意，導致發生職災。

法官審酌，工程行和建設公司已與罹難勞工的家屬成立調解，獲得原諒，犯後態度尚佳，而且莊姓工程行業者賠償被李、吳的家屬各400 萬元、415 萬元，陳姓銷售經理和建設公司連帶賠償李、吳的家屬各350 萬元、385 萬元，且均已履行完畢，因此判處莊姓、陳姓業者兩人各6月有期徒刑、緩刑兩年，建設公司涉犯職業安全衛生法第40條第2項，科處10萬元罰金。

彰化縣花壇鄉一處建築工地擋土牆倒塌，造成兩死的工公意外，當時震驚建築業界。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉一處建築工地擋土牆倒塌，造成兩死的工公意外，當時震驚建築業界。圖／消防局提供

建築 工安

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