聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／金山八煙野溪泡湯女被沖走2小時 溪流湍急搜救困難
徐姓等3名男女今天到新北市金山區八煙野溪泡湯，下午4點多，回程時57歲徐女失足踩空跌入溪中，旁邊2人拉救不及，眼睜睜地看著她被大水沖走。到晚間6點多仍未尋獲，消隊員在下方設攔裁索，但溪流湍急，連消防員都無法站穩，搜救十分困難。
新北市消防局今下午4點37分接獲報案，金山區林口35號下方300公尺溪邊，現場有1男、2女共3人在泡野溪溫泉，回程時，其中徐姓57歲婦人遭溪水沖走，消防局第六大隊出動20車、58人，全力搜救中。
據調查，1男2女來野溪玩，水勢非常湍急，3人泡好回程時，徐女踩空跌入流中，旁邊2人要拉沒有拉住。現場一名搜救義消說，很難找，但還是不放棄希望。
消防局表示，八煙野溪溫泉為陽明山國家管理處管轄，為禁止進入區域，除沿溪搜索外，並於下游架設攔截繩索，但現場下雨，溪水又因連日大雨高漲，進入泡湯十分危險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言