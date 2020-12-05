影／金山八煙野溪泡湯女被沖走2小時 溪流湍急搜救困難

徐姓等3名男女今天到新北市金山區八煙野溪泡湯，下午4點多，回程時57歲徐女失足踩空跌入溪中，旁邊2人拉救不及，眼睜睜地看著她被大水沖走。到晚間6點多仍未尋獲，消隊員在下方設攔裁索，但溪流湍急，連消防員都無法站穩，搜救十分困難。

新北市消防局今下午4點37分接獲報案，金山區林口35號下方300公尺溪邊，現場有1男、2女共3人在泡野溪溫泉，回程時，其中徐姓57歲婦人遭溪水沖走，消防局第六大隊出動20車、58人，全力搜救中。

據調查，1男2女來野溪玩，水勢非常湍急，3人泡好回程時，徐女踩空跌入流中，旁邊2人要拉沒有拉住。現場一名搜救義消說，很難找，但還是不放棄希望。