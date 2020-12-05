潛水客於墾丁外海漂流受困 巡防艇馳援救人
北部30歲蔡姓男子今天前往屏東墾丁遊玩，下午到後壁湖核三廠出水口海域潛水，疑似風浪過大，蔡男體力透支在海上漂流。海巡獲報後，派巡防艇救援，蔡男獲救後狀況良好，無須送醫，結束一場海上驚魂。
海巡署第八巡防區指揮部下午2時15分接獲通報，後壁湖核三廠出水口約0.2浬處海域，一潛水客於海上漂流待救。獲報立刻派遣巡防艇馳援。
據了解，當時海象約陣風10級、浪高4至5公尺，海巡人員趕抵現場時，只見蔡男在海上漂流，向巡防艇揮手求援，海巡隨即將他救起。幸蔡男並無大礙，送回後壁湖安檢所休息。
獲救後，蔡男不斷向海巡人員道謝，表示因出水口海流過大，沒能即時抓住岩礁，遭海流帶離岸際，由於海象差，海浪強無法游回岸，只能在海上漂流待救。
海巡署呼籲，近期恆春落山風強勁，海上狀況瞬息萬變，民眾從事水上遊憩活動應隨時注意海象及身心狀況，如遇緊急事故需救援，可打「118」服務專線。
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