桃園今年發生近300件外送員車禍 3名外送員傷重身亡

美食外送服務興起，桃園市警局交通大隊統計，全市今年發生297件外送員交通事故，造成3名外送員死亡，多為未依規定讓車、未注意車前狀況釀禍，警方12月起加強取締易生事故違規項目，交通局也就死亡路段會勘改善；桃園市網路平台外送員職業工會則提醒外送員切勿逞快追單，長時間工作也易精神不濟，投勞健保是必要保障。

桃園市去年10月國慶連假，曾發生全台首起外送員車禍身亡意外，引起各界關注，今年以來，外送員交通事故依舊層出不窮，桃園警方統計，1至11月共有297件外送員交通事故，釀3死、343傷，死亡的外送員分別為26歲楊男、52歲蔡女與24歲李女。

警方調查，楊姓男外送員（26歲）6月21日早上11點多，騎機車沿上海路旁的國道2號橋下便道，行經國強一街叉路時，和高姓男子駕駛的租賃小客車碰撞，因碰撞力道強烈，楊當場意識不清，送醫搶救發現有腦出血、肋骨骨折及氣胸，急救仍死亡。

類似狀況還有，蔡姓女外送員（52歲）7月20日凌晨1點多，騎車沿延平路往桃園火車站方向，在樹仁二街口和李姓小客車駕駛碰撞，李留在現場立刻報案，但蔡傷勢嚴重緊急送醫後仍宣告不治；警方查出，楊男、蔡女事故肇因初判都是未依規定讓車。

此外，李姓女外送員（24歲）10月4日騎車沿新生路往大竹方向，在新生路289巷口和梁姓小客車駕駛碰撞，李彈飛重摔不治；當時桃園醫院創傷科主任謝義山負責急救，ˋ事後在臉書PO文指李脾臟全碎、頸椎重創令人難過，籲外送員不要搶快、平安賺錢。

1名兼職外送員說，外送平台雖有行前教育，要求外送員遵守交通規則，但實際上路仍仰賴自身是否有良好駕駛觀念，有時心急追單拚加成獎金，車速快就容易在路口與他車碰撞，也遇過女外送員本就愛騎快車，取餐來去匆匆，沒隔幾天還真的發生車禍。

桃園警方指出，外送員為搶快趕單，屢傳違規超速、闖紅燈衍生交通事故，呼籲外送員應隨時注意車前狀況，並和前方車輛保持適當行車安全距離，12月起持續強化易肇事路段見警率與交通執法，也呼籲用路人提升防禦駕駛觀念，行經路口減速、停讓。

市府交通局指出，只要轄內發生死亡車禍，警方都會會同交通局與專家學者等單位現勘，去年10月在桃園大廟附近的博愛路與永安路口發生熊貓外送員車禍身亡，由於該處是無號誌路口，交通局今年在近路口處繪設減速緩坡平台，經監測前後測速數據發現，汽機車平均車速下降3成，迄今也無發生重大交通事故，未來會持續監測觀察。