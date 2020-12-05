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33歲新竹監獄管理員下班騎車返家 途中車禍喪生

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

新竹監獄擔任管理員的33鍾姓男子今天上午10點多騎機車行經台6線苗栗縣公館鄉路段時，疑似閃避車輛與湛姓男子騎的機車發生擦撞，摔車倒地後撞擊路邊護欄，送醫不治，當時載女友的39歲湛姓男子認為鍾是與其他車輛發生碰撞，機車未停下並駛離現場，警方調閱監視畫面找到湛姓男子，全案依過失致死、肇事逃逸罪嫌調查中。

鍾姓男子上午10點多在公館鄉館南村的台6 線路段摔車，送醫後宣告不治，警方到現場調查，附近居民有人目擊車禍發生時，鍾姓男子的機車曾與另一輛機車發生擦撞，警方循線找到湛姓男子，但他表示當時是鍾姓男子的機車傾倒擦撞他的機車右後方，他以為對方和其他車輛發生碰撞，因此未停車。

死者鍾姓男子去年考上監所管理員，接受訓練後今年7月到新竹監獄擔任管理員，不料今天下班返家途中發生意外，家屬悲痛不已，檢警下午相驗，進一步釐清車禍發生原因及責任。

在新竹監獄擔任管理員的33鍾姓男子上午10點多騎機車行經台6線苗栗縣公館鄉路段時，疑似閃車與另一輛機車發生擦撞，摔車倒地後撞擊路邊護欄，送醫不治。圖／民眾提供
在新竹監獄擔任管理員的33鍾姓男子上午10點多騎機車行經台6線苗栗縣公館鄉路段時，疑似閃車與另一輛機車發生擦撞，摔車倒地後撞擊路邊護欄，送醫不治。圖／民眾提供
在新竹監獄擔任管理員的33鍾姓男子上午10點多騎機車行經台6線苗栗縣公館鄉路段時，疑似閃車與另一輛機車發生擦撞，摔車倒地後撞擊路邊護欄，送醫不治。圖／民眾提供
在新竹監獄擔任管理員的33鍾姓男子上午10點多騎機車行經台6線苗栗縣公館鄉路段時，疑似閃車與另一輛機車發生擦撞，摔車倒地後撞擊路邊護欄，送醫不治。圖／民眾提供

新竹 車禍 監獄

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