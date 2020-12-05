男失聯兩週暴斃公司宿舍 疑飲酒過量初步排除他殺

29歲蘇姓男子昨天晚間被家屬發現陳屍公司宿舍中，光著上身僅著一條褲子，報案後警方抵達現場，初步了解蘇未有明顯外傷，無明顯外力介入。

警方調查，蘇在三重從事工地工作，已與家屬失聯近兩週，最後一次與外界聯絡是18天前和同事同話。鄰居說。他未婚，亦沒有重大疾病，但有酗酒習慣，最近他也常表示「身體不舒服」。

蘇自上月中旬開始失聯，家屬昨天晚間趕往蘇住所，進入後才發現冷氣開著，蘇僅著一條褲子，仰躺在房內雜物間地板，已出現屍斑、明顯死亡，且後腦勺有傷勢，但現場無打鬥痕跡。

今天下午檢警進行相驗遺體後，發現後腦勺是因倒地時撞擊地面造成外傷，研判無外力介入，初步排除他殺。

該案因臉書社團透過葬儀社轉述貼文引發討論，三重警方表示，處理此案的葬儀社已涉及刑法，檢察官特別指示將依法偵辦葬儀社，請民眾勿再傳遞錯誤消息。

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