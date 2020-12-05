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影／喝酒惹禍！砂石車疑轉彎過快側翻 砂石飛散滿地
52歲廖姓男子今天下午疑酒後駕駛砂石車，行經台中市沙鹿區正英路，欲左轉屏西路，疑似車速過快，造成砂石車翻覆，砂石散落滿地，廖男僅受皮肉傷，送往梧棲童綜合醫院治療。詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。
今天下午2時25分，廖男載運砂石沿沙鹿區正英路欲左轉往屏西路行駛，疑似車速過快，砂石車於正英路與屏西路口側翻，砂石散落於外側車道及人行道，廖男則手腳挫傷，送往梧棲童綜合醫院治療，無生命危險。
警方初步調查，廖姓駕駛酒測值超標，將進一步調查釐清肇事原因。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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