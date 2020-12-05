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老翁割草時「忽然沒燈了」 警方2小時尋回機車
桃園市楊梅區有名60歲楊姓老翁，昨天為飼養的牛羊割牧草時，利用機車大燈照明，沒想割一半「燈光忽然暗了」，回頭一看，自己的車竟遭不明人士騎走。經警方尋線追查，偷車的42歲黃姓男子已遭逮捕，全案依竊盜罪函送桃園地檢偵辦。
警方調查，老翁昨晚7點在楊梅區泰圳路附近為飼養的牛羊割牧草時，因當時天色已暗，於是發動平常上班代步的機車，並利用車大燈照明，協助農事，然而約10分鐘後就發現燈光忽然暗了，回頭一看，發現機車遭不明人士騎走，焦急的報警。
上湖派出所長林祺笙與警員謝燿澤、陳俊彥心獲報後，擴大搜索範圍，沿途調閱重要時段、路段的監視器，經分析比對竊賊最後位置，率同巡邏警網前往該路段搜尋，盤查特徵相似的可疑男子，最後在楊梅區中山南路800巷附近逮捕黃嫌，黃坦承竊取機車犯行，並帶同警方至附近農地取贓。
楊男經警方通知取回機車時，一時還不太敢相信，沒想到警方能在「2小時內」就將車輛尋獲並發還，頻頻向警方道謝。
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