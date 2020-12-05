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獨自攀登尖石山區命喪林中 疑行徑中踩空摔落身亡
新竹縣尖石鄉那羅山今天中午傳出不幸噩耗，1名64歲的錢姓男子，29日獨自山上攀登挑戰自我，卻疑似在登山途中因地面草叢遮蔽視線，導致他踩空意外摔落山坡，救援人員經過6天搜索，今天中午發現錢男遺體，已通知家屬前來，並將錢男遺體運送下山。
據了解，錢姓男子（64歲）上月29日與家人告知要獨自前往新竹縣尖石鄉登山，但從當天晚間之後就失去音訊，也沒有跟家人聯絡，錢男女兒察覺不對勁立即向警消報案，並派遣轄區分隊出動搜救，橫山警分局也同步掌握搜救情況。
因連日新竹山區陰雨綿綿，救援人員擔心登山者獨自在山區生存機率會逐漸降低，遂出動大批人力、108人次救援，但不幸仍在今天中午12時許傳來噩耗，救援人員發現錢男陳屍那羅山三角點下方樹林，全身多處擦挫傷，懷疑是行進中踩空意外摔落。
新竹縣消防局已在第一時間通知錢男家屬，家屬接到不幸消息難以接受，目前已抵達消防尖石分隊，希望能在救援人員協助下將爸爸的遺體運送下山；新竹縣消防第二大隊則表示，縣內山域多為2000公尺高山，闊葉林廣布複雜，攀登山區不要獨自行動，同時謹記手機報警專線112，遇上山難也要保持鎮定、體力等待救援。
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