8旬老翁平鎮公園散步失溫癱坐路旁 員警巡邏發現救援

有名家住桃園市平鎮區的8旬范姓老翁，昨天晚上一個人獨自前往住家旁的公園散步，疑似體力不支癱坐在復旦路的人行道上，加上入夜後氣溫逐漸轉冷，老翁凍的瑟縮在人行道上發抖，所幸路過的員警發現，及時護送老翁平安返家，否則後果不堪設想。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，昨天晚間老翁，趁著連日下雨稍歇，杵著拐杖獨自外出散步活動筋骨，但疑似氣溫過低加上體力不支，而癱坐在人行道上，且夜間溫度驟降，老翁縮著身子，冷到不斷的發抖。

警員張簡宇恒及黃佳祥巡經，眼角餘光瞄到人行道上似乎有個人影，果然看見老翁臉色慘白的癱坐在人行道上顫抖，由於老翁衣著單薄，加上夜間溫度驟降，老翁被低溫凍到臉色慘白，面對員警詢問也無法清楚表達，員警眼看老翁有失溫之慮，立即電召同仁駕著巡邏車將老翁帶回駐地安置，並提供熱飲讓老翁暖身。