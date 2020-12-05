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8旬老翁平鎮公園散步失溫癱坐路旁 員警巡邏發現救援

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

有名家住桃園市平鎮區的8旬范姓老翁，昨天晚上一個人獨自前往住家旁的公園散步，疑似體力不支癱坐在復旦路的人行道上，加上入夜後氣溫逐漸轉冷，老翁凍的瑟縮在人行道上發抖，所幸路過的員警發現，及時護送老翁平安返家，否則後果不堪設想。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，昨天晚間老翁，趁著連日下雨稍歇，杵著拐杖獨自外出散步活動筋骨，但疑似氣溫過低加上體力不支，而癱坐在人行道上，且夜間溫度驟降，老翁縮著身子，冷到不斷的發抖。

警員張簡宇恒及黃佳祥巡經，眼角餘光瞄到人行道上似乎有個人影，果然看見老翁臉色慘白的癱坐在人行道上顫抖，由於老翁衣著單薄，加上夜間溫度驟降，老翁被低溫凍到臉色慘白，面對員警詢問也無法清楚表達，員警眼看老翁有失溫之慮，立即電召同仁駕著巡邏車將老翁帶回駐地安置，並提供熱飲讓老翁暖身。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁的身分，心急如焚的兒子接獲通知匆忙趕到，看到老翁平安無恙，總算放下心中大石，頻頻道謝並向警方表示，平常父親都有運動的習慣，因為最近濕冷的天氣讓老翁一直悶在家裡，難得雨勢稍歇，所以沒帶手機及證件就急著出門運動，沒想到體力不堪負荷，還好有警方熱心的協助。

8旬老翁失溫癱坐路旁，遇員警發現即刻救援。記者高宇震／翻攝
8旬老翁失溫癱坐路旁，遇員警發現即刻救援。記者高宇震／翻攝

老翁 人行道 低溫

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