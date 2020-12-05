高雄一家四口走絕路 檢方抽兒女眼液、血液要釐清死因

高雄大樹昨發生一家四口在車內引廢氣尋短案，今上午檢察官進行司法相驗，初步排除無外傷，4人皆一氧化碳中毒，後續不複驗，僅要抽取兒女眼液、血液，釐清是否遭先遭迷昏再被父母引廢氣殺害。

昨天上午一輛白色轎車停在高屏溪堤岸旁，經路過的蔡姓農民發現車子未熄火，且久久未離去，察覺異狀報警。

警方到場後發現，車上4人竟引廢氣進入車內輕生，其中簡姓男子（57歲）坐在駕駛座，癌末的妻子許姓女子（52歲）及無法生活自理的24歲兒子、11歲女兒皆坐在後座。

簡男一家四口在檢警釐清完現場後，送往高雄市立殯儀館。檢察官今天上午10點前往殯儀館進行司法相驗，初步判斷4人都死於一氧化碳中毒，雖然接下來不會再複驗，但仍會抽取兒女的血液、眼液，釐清是否先遭迷昏或毒物殺害後，再被父母帶到車上。