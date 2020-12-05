快訊

女童燒成焦屍 里長驚：她原本坐遊覽車怎會跑去坐炮車

Live／SBL開幕戰直播 新生璞園對決純本土台銀

印尼漁工帛琉暈眩昏迷 海巡千浬馳援送醫

中央社 / 高雄5日電

帛琉外海作業的東港籍漁船「金成利1號」，1名印尼漁工突然昏迷，經搶救甦醒仍頭痛必須儘速就醫。海巡署調派在中西太平洋執行任務的「巡護7號」耗時8天、千浬完成救援任務。

依海巡署資料，「金成利1號」11月17日自東港鹽埔漁港出發，船上有船長在內11人(2名台籍、9名印尼籍)，27日經帛琉馬拉卡港東南308浬(鵝鑾鼻東南1482浬)海域時，這名印尼漁工用餐後不明原因昏迷，經船長施以CPR搶救雖逐漸恢復意識，但仍持續頭痛欲睡、嘔吐，無法進食。

經轉漁業署漁船船員海上傷病狀態評量表及專業醫生評估後，建議立即就醫。艦隊分署隨即調派執行中西太平洋漁業巡護勤務直屬船隊「巡護7號」以最大安全航速馳援，雙方採對開方式航行以利縮短救援時間。

29日11時52分，兩船在鵝鑾鼻東南方1118浬處會合，成功接駁病患及1名隨船看護；今晨7時20分在屏東南灣2.5浬處，再由恆春海巡隊3535艇接駁、3567艇戒護下返回後壁湖碼頭轉防疫救護車後送就醫治療。

由於正值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫期間，「巡護7號」在傷患接駁前已先行確認人員體溫狀況無異常，登船後立即送船上防疫隔離病房安置。接駁過程中依規定全程穿戴口罩、防護衣等防疫裝備，以落實防疫作為，確保全船人員安全。

針對這次遠洋千浬海上救援案，東港漁會理事長陳瑞龍特別致電艦隊分署對海巡同仁發揮人溺己溺的救援精神表達感激。

海巡署 東港 印尼

延伸閱讀

影／巴拿馬貨輪擦撞我漁船涉肇逃 海巡協力攔阻蒐證

假冒雇主謊報外籍漁工需求牟利 仲介遭起訴

海巡反毒微電影登場 震撼攻堅呈現海巡員緝毒日常

帛琉選出新總統 我政府表示祝賀

相關新聞

8旬老翁平鎮公園散步失溫癱坐路旁 員警巡邏發現救援

有名家住桃園市平鎮區的8旬范姓老翁，昨天晚上一個人獨自前往住家旁的公園散步，疑似體力不支癱坐在復旦路的人行道上，加上入夜...

高雄一家四口走絕路 檢方抽兒女眼液、血液要釐清死因

高雄大樹昨發生一家四口在車內引廢氣尋短案，今上午檢察官進行司法相驗，初步排除無外傷，4人皆一氧化碳中毒，後續不複驗，僅要...

影／新竹車行業務私吞汽車逃台南 警追查衝撞後棄車逃

新竹縣劉姓男子報警指稱，日前在新竹將車輛交某車行業務員彭男烤漆後，彭卻不還車並避不見面，被害人向當地警察機關報案提告侵占...

新北消防局拍招募影片 號召熱血年輕人加入義消行列

新北市消防局用「消年也 鬥陣來作義消！」口號為號召，以設計師、貝斯手、茶農三個不同的職業角色，做為義消招募影片主角，吸引...

台南白河廟會進香釀火燒車 初勘環保鞭炮機瓦斯未開

高雄市彌陀區舊港里三千宮到將軍馬沙溝請火儀式，今天上午來有交陪的白河湄州宮進香，一輛滿載炮火及環保鞭炮機的小貨車，鄭姓女...

酒客框酒店妹出場 男友超不爽女友還回「客人人很好」

江姓男子日前從北市酒店框盧女等多位酒店妹出場，轉戰新北市KTV飲酒唱歌，引起盧女喻姓男友不爽，夥同吳姓及彭姓男子衝進包廂...

股市熱詐團也跟風 婦接陌生「孫子」來電險匯36萬老本

桃園67歲陳姓婦人前天接到不明來電，對方裝熟攀談還佯稱是久沒聯絡的「孫子」，還說最近股市熱絡，投資機會不容錯過，佯稱需要...

台南某高中傳男同學女廁藏針孔偷拍 校方加強性平宣導

台南市某高中上月間發生男同學疑在女廁藏針孔攝影機偷拍事件，因師長要求學生不要說出去，引發學生不滿，有人在網路社群揭露，引...

為免弱勢市民發生憾事 陳其邁：社區里長社福強化通報

高雄市大寮區昨天發生一家四口疑引汽車廢氣尋短的不幸事件，高雄市長陳其邁今天表示會強化通報體系，跟社區、里長、社福體系更緊...

計程車開錯路慘遭美男暴打 運將哭求：不收你錢了啦

美國籍歐姓男子搭陳姓司機的計程車要到桃園機場，他不滿陳開錯車道朝他揮拳痛毆，還要求「立刻迴轉」，陳當時車速破百，緊握方向...

圖書館偷拍女生如廁 男喜孜孜走出就被管理員活逮

吳姓男子躲在新北市立某圖書館廁所內偷拍女生如廁，歡喜得手才走出女廁，就遭圖書館管理員撞見當場活逮，報警送辦，新北地檢署日...

「我要給你死」修馬達起爭執 師傅上門理論遭毆傷恐嚇

新北市李姓男子上門替王姓男子維修住家抽水馬達，疑因修理費用起糾紛，不歡而散，李男事後登門理論，雙方再起口角爭執，王竟出言...

熱門新聞

待轉大富翁大風吹！從北市吹到永和 今晚6時登場

台南白河疑廟會施放煙火釀火燒車 6大人逃生車上女童成焦屍

蘆洲「殺人」路口決議暫封 里長：里民不希望

知名國立大學高材生嫁洗碗工 他殺妻被逮前還PO女兒照

影／畫面曝光！9歲女童跟父親進香成焦屍 小貨車突全面燃燒

影／恐怖！整台炮車起火 父慟「回頭拉小孩已來不及」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。