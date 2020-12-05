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新北消防局拍招募影片 號召熱血年輕人加入義消行列
新北市消防局用「消年也 鬥陣來作義消！」口號為號召，以設計師、貝斯手、茶農三個不同的職業角色，做為義消招募影片主角，吸引年輕人踴躍加入義消行列。新北市長侯友宜今天也現身鼓勵年輕人，讓新北市成為年輕志工城市模範。
新北消防局今天在消防局1樓南雅特搜分隊廣場舉行「 109年新北市政府消防局義消招募影片」說明會，由影片主角坪林義消鍾國彬現身說法。
近年偏鄉人口年輕人外流，義消鍾國彬是坪林少數在地年輕茶農，製茶技藝精湛，多次奪得全國包種茶比賽特等獎，他表示，以熱愛家鄉回饋地方的心情加入義消多年，參與各項救災救護及預防工作，深覺參加義消是一種讓人最有成就感的志工，也是新北這座城市的無名英雄。
消防局指出，今天為國際志工日，希望能藉由招募義消影片在國際志工日這天公開，吸引並招募年輕志工加入新北市義消的行列，新新北市義消組織補充新血、改善人力資源及提升消防工作與民眾連結，也將人力的質與量同時提升，未來提供足夠災害預防及救災救護能量，替新北市民生命財產增添一份保障，以打造安居、安全、安心之三安新北城。
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