影／恐怖！整台炮車起火 父慟「回頭拉小孩已來不及」

台南市白河區發生進香團的炮車火燒車，據旁邊目擊店家指出，幫看到時怎樣小貨車都已經全面燃燒，幾位大人試圖要把貨車上面的帳篷拉開，但溫度太高已經來不及。

初步了解，當時女童跟是父親還有叔父以及另外兩位大人坐在後車斗，貨車燃燒的時候四位大人先跳車，其中一位有拉小孩都沒有拉出來，當時整個小貨車裡面都已經是濃煙密布，四個大人要回頭救小孩已經來不及。

白河消防局人員表示，出車趕到時間不到1分鐘，但是整個小貨車都已經在燃燒，尤其上面蓋蓋著帳篷，形成半密閉空間，女童被找到的時候是幾乎被燒熟脫皮。