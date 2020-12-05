影／恐怖！整台炮車起火 父慟「回頭拉小孩已來不及」
台南市白河區發生進香團的炮車火燒車，據旁邊目擊店家指出，幫看到時怎樣小貨車都已經全面燃燒，幾位大人試圖要把貨車上面的帳篷拉開，但溫度太高已經來不及。
初步了解，當時女童跟是父親還有叔父以及另外兩位大人坐在後車斗，貨車燃燒的時候四位大人先跳車，其中一位有拉小孩都沒有拉出來，當時整個小貨車裡面都已經是濃煙密布，四個大人要回頭救小孩已經來不及。
白河消防局人員表示，出車趕到時間不到1分鐘，但是整個小貨車都已經在燃燒，尤其上面蓋蓋著帳篷，形成半密閉空間，女童被找到的時候是幾乎被燒熟脫皮。
由於炮車上次有放電子的鞭炮機，消防人員說，這種鞭炮機是用瓦斯跟氧氣混合，但初步看起來機器的保護閥並沒有打開，當時並沒有使用，因此研判最可能原因還是傳統的鞭炮起火，但到底車上放置有多少的傳統鞭炮，目前還在調查中。
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