台南白河廟會進香釀火燒車 初勘環保鞭炮機瓦斯未開

高雄市彌陀區舊港里三千宮到將軍馬沙溝請火儀式，今天上午來有交陪的白河湄州宮進香，一輛滿載炮火及環保鞭炮機的小貨車，鄭姓女童隨父親坐在後車斗，炮車不知何故全面燃燒，女童來不及逃生被活活燒死。警消初步調查，當時環保鞭炮機瓦斯未開，火源從何而來，鑑識人員進一步釐清當中。

據調查，瓦斯環保炮是利用氧氣和瓦斯融合，在爆炸室氣爆產生類似鞭炮的爆炸聲，沒有火花，只有像點打火機的火光，瓦斯用量也很小，而且還能發出蜂炮聲、長炮聲以及各種鞭炮的施放聲，聽覺效果不比實際施放鞭炮差。

現場指揮官表示，後座人員進香過程陸續使用鞭炮機，參雜部分一般煙火（沖天炮、連珠炮），但事故當下根據民眾表示沒有施放煙火、也無使用鞭炮機，不知道為何起火。

起火後因濃煙太大，無法知道小女孩的位置，所以發生憾事，消防局指出，待相關鑑定報告出爐才能知道原因及過程，是否跟施放煙火有關。