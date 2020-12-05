聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南白河廟會進香釀火燒車 初勘環保鞭炮機瓦斯未開
高雄市彌陀區舊港里三千宮到將軍馬沙溝請火儀式，今天上午來有交陪的白河湄州宮進香，一輛滿載炮火及環保鞭炮機的小貨車，鄭姓女童隨父親坐在後車斗，炮車不知何故全面燃燒，女童來不及逃生被活活燒死。警消初步調查，當時環保鞭炮機瓦斯未開，火源從何而來，鑑識人員進一步釐清當中。
據調查，瓦斯環保炮是利用氧氣和瓦斯融合，在爆炸室氣爆產生類似鞭炮的爆炸聲，沒有火花，只有像點打火機的火光，瓦斯用量也很小，而且還能發出蜂炮聲、長炮聲以及各種鞭炮的施放聲，聽覺效果不比實際施放鞭炮差。
現場指揮官表示，後座人員進香過程陸續使用鞭炮機，參雜部分一般煙火（沖天炮、連珠炮），但事故當下根據民眾表示沒有施放煙火、也無使用鞭炮機，不知道為何起火。
起火後因濃煙太大，無法知道小女孩的位置，所以發生憾事，消防局指出，待相關鑑定報告出爐才能知道原因及過程，是否跟施放煙火有關。
消防局長李明峯表示，目前鞭炮機使用，中央尚無相關法令禁止或處罰，至於針對施放爆竹煙火仍要依爆竹煙火產品上使用說明安全施放，才能確保公眾安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言