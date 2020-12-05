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酒客框酒店妹出場 男友超不爽女友還回「客人人很好」
江姓男子日前從北市酒店框盧女等多位酒店妹出場，轉戰新北市KTV飲酒唱歌，引起盧女喻姓男友不爽，夥同吳姓及彭姓男子衝進包廂毆打並持刀砍傷江男頭部。新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴3人。
起訴指出，今年8月12日凌晨，江男到北市酒店喝酒後，框盧女等多位酒店妹轉戰新北市三重區KTV飲酒歡唱續攤，盧女男友喻姓男子得知後十分吃味，以手機通訊軟追問在那間KTV。
因盧女還幫江男說話，表示「不要鬧，客人人很好，框三個妹。」更加讓喻男不爽，事隔不到一小時，喻男夥同吳姓及彭姓男子衝進包廂，持包廂內冰桶、保溫壺、砂鍋及盤子毆打江男。
「給你死（台語）。」喻男不僅動手打人，還持摺疊刀逞凶，導致江男不但身上多處挫傷瘀青，頭部有兩處長約6及10公分刀傷，經送醫急救撿回一命。
喻男三人事後到案坦承動手傷人，彭男承認攜帶摺疊刀給喻男使用，新北地檢署認為三人有犯意聯絡及行為分擔，以共同正犯論處，依殺人未遂罪起訴。
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