酒客框酒店妹出場 男友超不爽女友還回「客人人很好」

江姓男子日前從北市酒店框盧女等多位酒店妹出場，轉戰新北市KTV飲酒唱歌，引起盧女喻姓男友不爽，夥同吳姓及彭姓男子衝進包廂毆打並持刀砍傷江男頭部。新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴3人。

起訴指出，今年8月12日凌晨，江男到北市酒店喝酒後，框盧女等多位酒店妹轉戰新北市三重區KTV飲酒歡唱續攤，盧女男友喻姓男子得知後十分吃味，以手機通訊軟追問在那間KTV。

因盧女還幫江男說話，表示「不要鬧，客人人很好，框三個妹。」更加讓喻男不爽，事隔不到一小時，喻男夥同吳姓及彭姓男子衝進包廂，持包廂內冰桶、保溫壺、砂鍋及盤子毆打江男。

「給你死（台語）。」喻男不僅動手打人，還持摺疊刀逞凶，導致江男不但身上多處挫傷瘀青，頭部有兩處長約6及10公分刀傷，經送醫急救撿回一命。