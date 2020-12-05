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股市熱詐團也跟風 婦接陌生「孫子」來電險匯36萬老本
桃園67歲陳姓婦人前天接到不明來電，對方裝熟攀談還佯稱是久沒聯絡的「孫子」，還說最近股市熱絡，投資機會不容錯過，佯稱需要資金利用陳信任，企圖行騙36萬元，陳到銀行打算匯錢行員發覺可疑報警，陳一開始不認為遭詐，所幸警方勸說她才恍然大悟，成功攔阻老本被騙。
警方指出，近來股市交易熱絡，推升指數行情不斷創高，陸續出現詐團利用這點，先是假冒成被害人的親戚，再以投資熱門上市公司股票等話術，佯稱要借現金投資。
警方表示，陳婦12月2日早上接到一通不明來電，對方自稱是親戚，先用噓寒問暖取得信任，後話題一轉，改稱打算投資熱門上市公司股票需要資金，說服陳出借36萬元現金，陳被唬得團團轉，隨即就到銀行準備匯款，但行員認為她匯出對象可疑，很有可能遭詐。
轄區蘆竹分局大竹派出所警員張庭嘉、張語瑄獲報到場，陳婦拿出手機表示，對方是她的「孫子」輩親戚，自稱手機改號碼，再加她LINE後才連絡上，不斷稱要投資、股票熱門等，不疑有他就到銀行準備匯錢。
但警方和陳婦解釋根本是騙局一場，詐騙成員透過亂槍打鳥方式，被害人一但意外被猜中，就順勢用話術攀談，進而要求依指示匯錢，陳經警方勸說，慢慢恢復理性，才驚覺這名「親戚」雖口音類似，但至今根本無法確認他身分，僅憑一通電話就匯36萬元給他，實在太冒險，成功阻攔詐騙。
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