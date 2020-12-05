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影／畫面曝光！9歲女童跟父親進香成焦屍 小貨車突全面燃燒
高雄市彌陀區舊港里三千宮到將軍馬沙溝請火儀式，今天上午來有交陪的白河湄州宮進香，人數有1500人，一輛滿載炮火的小貨車，鄭姓女童隨父親坐在後車斗，炮車不知何故全面燃燒，女童來不及逃生被活活燒死。
目擊民眾表示，小貨車一起火就相當猛烈，而且車上鞭炮一直往外燃放發射，有看到大人一直想要拉掉貨車上的帳篷，並一直高喊裡面還有一個小孩，但因為火勢太猛烈，大人也無法靠近，等到消防車趕到撲滅火勢，女童已成焦屍。
女童就讀高雄某國小二年級，他的父親回到現場指認，哀痛欲絕，消防局火調科到現場了解查明結果原因。
三千宮吳姓指揮只説，他們是用電子炮，上面也有傳統的鞭炮，還有瓦斯桶，但因爲湄洲宮已有電子炮，並沒有使用，究竟是為什麼起火還要再了解。
警方初步調，小貨車配置就是駕駛座兩個人，後車斗有四個大人一個小孩，鄭姓女童跟著他爸爸來一起來參加進香團坐在後車斗，炮車起火時。六個大人都及時逃出，只有女童來不及逃生被活活燒成焦屍。
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