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台南某高中傳男同學女廁藏針孔偷拍 校方加強性平宣導
台南市某高中上月間發生男同學疑在女廁藏針孔攝影機偷拍事件，因師長要求學生不要說出去，引發學生不滿，有人在網路社群揭露，引起重視，也在部分臉書引起討論。校方強調，已召開性平會組成調查小組，啟動調查。
據了解，上月15日有名女學生上廁所，看到垃圾桶後面有亮光覺得奇怪，經查是針孔攝影機，隨即要向老師舉報，這名放針孔攝影機的男學生發現後，擔心事跡敗露，上前要搶攝影機，雙方發生拉扯，驚動了校方並曝光。
事發後，偷拍事件在校園掀起議論，並傳出校方勸阻學生不要對外聲揚，因有人認為學校處理態度消極，最近在網路社群揭露。也傳出偷拍學生成績好，學校因怕影響校譽而息事寧人。
該校聲明說，已依法通報，並召開性平會組成調查小組，啟動調查。已針對高三學生進行性平觀念宣導。學校已加強校園安全巡檢，除了原有的感應照明設備及監視器，已在重要地點再增設監視設備，請學生及家長放心。
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