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為免弱勢市民發生憾事 陳其邁：社區里長社福強化通報
高雄市大寮區昨天發生一家四口疑引汽車廢氣尋短的不幸事件，高雄市長陳其邁今天表示會強化通報體系，跟社區、里長、社福體系更緊密銜接，主動發現需要幫助的家庭。
陳其邁今天上午到大寮參加一年一度的大寮紅豆節開幕典禮，關心大寮一家四口的不幸事件。
他表示，昨天第一時間請社會局長慰問家屬，希望一些家庭生活所碰到的一些狀況，市府能夠全力協助。
他說，有一些個案其實應該要能夠更容易進到高風險通報的族群裡面，可以提供協助；所以，他會把這些通報體系跟社區的不管是里長，或者是整個社福體系能夠做更緊密銜接，能夠更多主動發現需要幫助的個案。
高雄市社會局長謝琍琍昨天代表市府慰訪此家庭的親屬，並致上慰問金5萬元，大寮社福中心和區公所則協助家屬處理喪葬事宜。
社會局表示，如果在事件發生之前接獲通報，就能避免憾事；民眾像是生活、經濟或是照顧上的壓力困難等，可以主動就近向區公所、社會局或衛生局等相關單位求助；除了政府協助之外，最重要的還是鄰里間的相互關懷，發揮雞婆精神運用多元管道主動通報，以能在第一時間幫助極需幫忙的家庭。
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