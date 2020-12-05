為免弱勢市民發生憾事 陳其邁：社區里長社福強化通報

高雄市大寮區昨天發生一家四口疑引汽車廢氣尋短的不幸事件，高雄市長陳其邁今天表示會強化通報體系，跟社區、里長、社福體系更緊密銜接，主動發現需要幫助的家庭。

陳其邁今天上午到大寮參加一年一度的大寮紅豆節開幕典禮，關心大寮一家四口的不幸事件。

他表示，昨天第一時間請社會局長慰問家屬，希望一些家庭生活所碰到的一些狀況，市府能夠全力協助。

他說，有一些個案其實應該要能夠更容易進到高風險通報的族群裡面，可以提供協助；所以，他會把這些通報體系跟社區的不管是里長，或者是整個社福體系能夠做更緊密銜接，能夠更多主動發現需要幫助的個案。

高雄市社會局長謝琍琍昨天代表市府慰訪此家庭的親屬，並致上慰問金5萬元，大寮社福中心和區公所則協助家屬處理喪葬事宜。