外籍貨輪擦撞高雄漁船 航港局：列黑名單處理索賠

高雄興達港籍漁船在台南外海與巴拿馬貨輪擦撞，造成漁船破損，但貨輪仍繼續北上。交通部航港局今天表示，啟動海事調查程序，並將貨船列為黑名單，已聯繫貨輪船東處理索賠。

台南海巡隊第四隊長李松樵表示，海巡署12月2日上午5時許，接獲高雄籍漁船「勝榮財36號」通報，指漁船在高雄港西北方29浬處海域，遭不明船舶碰撞，船上人員均安，漁船船艏受損但仍可航行，肇事船舶肇逃。在海巡署派船艇戒護下返回興達港，人員平安。

李松樵表示，派遣船艦前往案發海域了解情況，並攔截疑似肇事的巴拿馬籍油化船「恆利」（HEROINELUCK），也發現船身有擦撞痕跡，船長也證實有擦撞情形。海巡署已展開蒐證調查，請船長與船務代理協助調查釐清肇事責任。

針對受害漁船情形，交通部航港局表示，立即啟動海事調查程序，派調查人員前往興達港勘查漁船受損情形，並通知漁船檢具資料提送海事報告簽證，接受海事詢問調查。

航港局表示，肇事貨輪船務代理說明，海巡署攔截貨輪後，對方提供船東授權委託書、P&I保險及船舶國籍證書等文件，海巡同意讓貨輪前往南韓下一港口。

航港局指出，若肇事貨輪未來進入台灣港口，航港局將列為黑名單，加強檢查。而貨輪船務代理表示，已連繫到貨輪船東，船東後續請船長提供海事聲明及相關資料，並請保險公司處理賠償事宜。